Le nuove foto di Vis a Vis 5 spiegano il titolo dello spin-off El Oasis e introducono altri personaggi

Nuove foto di Vis a Vis 5 sono state diffuse da Fox España per presentare la banda protagonista dello spin-off della serie, intitolato El Oasis.

Più una quinta stagione che uno spin-off vero e proprio, come ha dichiarato il creatore della serie Ivan Escobar, El Oasis debutterà in Spagna e nel resto del mondo su Netflix nel 2020, ma non ha ancora una data d’uscita ufficiale.

Le riprese sono attualmente in corso e gli scatti dal set mostrano i personaggi femminili che avranno il compito di animare il sequel di Vis a Vis: dodici anni dopo la morte di Sole che ha segnato il finale della quarta stagione, le ex detenute Macarena e Zulema (Maggie Civantos e Najwa Nimri) svaligiano gioiellerie e boutique di lusso. Insieme decidono di fare un ultimo colpo, quello della vita, prima di separarsi definitivamente.

Oltre a Macarena, Zulema e Goya (interpretata da Itziar Castro), già note al pubblico della serie, entreranno in scena nuovi personaggi come membri della banda tutta al femminile che le due protagoniste hanno messo insieme per rubare diamanti ad un narcotrafficante messicano, durante il matrimonio della figlia.

Le nuove foto di Vis a Vis 5 mostrano le new entry Lisi Linder (nei panni di Mónica Ramala), Claudia Riera (che sarà Triana Azcoitia) e Isabel Naveira (La Flaca).

Le foto mostrano Macarena, Zulema e le altre in quello che sembra il loro quartier generale, l’hotel El Oasis, da cui evidentemente prende il titolo lo spin-off, mentre a bordo piscina, sorseggiando cocktail e prendendo il sole, decidono le loro mosse. In una delle immagini promozionali Macarena fa lo shampoo a Zulema, una scena decisamente inimmaginabile nelle precedenti stagioni della serie, che evidentemente sta ad indicare l’evoluzione del loro rapporto verso una maggiore intimità e vicinanza.

Annunciati nel cast anche Ana María Picchio (nel ruolo di Ama) e l’attore Lucas Ferraro (Cepo), mentre Daniel Ortiz e Ramiro Blas tornano rispettivamente nei panni del fratello di Macarena Roman e del direttore di Criz del Norte Sandoval. El Oasis conterrà infatti dei flashback in cui saranno mostrati i momenti dell’uscita di prigione delle protagoniste e il modo in cui hanno deciso di tornare a delinquere, per raccontare cosa può succedere a chi viene restituito alla società dopo aver scontato la propria pena.

El Oasis è prodotto da Globomedia e Fox España e sarà distribuito al di fuori dei confini spagnoli da Netflix, che ne ha acquistato i diritti quest’estate portando in catalogo le prime quattro stagioni.





















Ph. Virginia Martín Chico @foxtves

Vis a Vis 5 – El Oasis, che sarà l’ultima stagione dell’epopea carceraria spagnola scritta dai creatori de La Casa di Carta, dovrebbe approdare in tv e in streaming su Netflix nella prima parte del 2020.