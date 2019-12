Elton John saluta il 2019 con un video dedicato ai fan: “Grazie a voi è stato il migliore anno della mia carriera”

Elton John saluta il 2019 con un video in cui si mostra felice, con un cappello di Babbo Natale e tante parole di affetto per i suoi fan. Nell’ultimo anno, in effetti, abbiamo sentito parlare di Sir Elton in tantissime occasioni.

Nei suoi 72 anni Elton John ha scritto brano che ormai fanno parte della memoria collettiva, conquistando un posto degno di nota nella storia della musica del Novecento e oltre. Per questo il regista Dexter Fletcher gli ha dedicato Rocketman, il biopic in cui l’attore Taron Egerton ha interpretato la voce di Your Song conquistando il cuore del diretto interessato, che lo ha voluto insieme a lui in diverse occasioni.

Rocketman è uno dei tanti episodi che hanno reso onore al cantautore di Pinner, un successo dal lungo strascico come dimostra sia l’inedito (I’m Gonna) Love Me Again interpretato da Elton John e Taron Egerton e il duetto a sorpresa tra l’attore e il cantautore sulle note di Your Song nella data di Hove County Ground, nell’Essex, durante il Farewell Yellow Brick Road.

Il Farewell Yellow Brick Road, a proposito, si presenta come un lungo tour d’addio della star britannica. Ultimamente, poi, Elton John è stato colpito da un malore che lo ha costretto ad annullare una data in Indianapolis e a posticiparla al 2020.

Last but not least, Sir Elton ha firmato la sua autobiografia Me nella quale ha raccontato la sua vita e la sua amicizia con le star – interessante la sua riflessione sul Michael Jackson uomo – con l’intento di far conoscere tutto ai figli Zachary ed Elia.

Oltre al titolo di Sir, inoltre, Elton John ha ottenuto dalla Francia, nella persona del presidente Emmanuel Macron, l’onorificenza della Legion D’Honneur, il più alto riconoscimento civile per lo Stato Francese. Il titolo è stato conferito a seguito del suo impegno della Elton John’s AIDS Foundation che da sempre combatte in prima linea per la prevenzione sull’HIV. Il presidente Macron ha colto l’occasione per definirlo genio della melodia.

Questa lunga lista di soddisfazioni, quindi, hanno portato il cantautore britannico a ringraziare pubblicamente i fan in un video pubblicato sui social. Elton John saluta il 2019 e dice:

Buon Natale a tutti. Grazie per aver reso questo 2019 l’anno di maggiore successo della mia carriera. Wow, a 72 anni sono rimasto a bocca aperta. Prima di tutto avete supportato tantissimo il Farewell Yellow Brick Road Tour, che ovunque sta battendo i record al botteghino, grazie. Rocketman è uscito in primavera, ha ottenuto recensioni incredibili e ha fatto incredibilmente bene, grazie. Me, la mia autobiografia, è uscita in autunno e ha fatto incredibilmente bene, grazie.

Sir Elton non nasconde la sua incredulità di fronte alla sua scalata lungo la classifica Billboard tra i 125 artisti di ogni tempo, e continua:

A voi ragazzi che siete miei fan, siete stati fantastici tutto l’anno. Siete venuti allo spettacolo, vi siete vestiti, siete venuti e vi siete divertiti moltissimo e mi avete fatto sentire felice ogni volta che sono salito sul palco.

Al termine del video Elton John saluta il 2019 e ricorda le date programmate per il 2020 del Farewell Yellow Brick Road, senza dimenticare di dire: “Ti voglio bene” ai suoi fan.