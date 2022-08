Senza ombra di dubbio, Hold Me Closer di Elton John e Britney Spears era uno dei singoli più attesi dell’anno. Un’attesa sentita anche dai diretti interessati, visto che l’inedita collaborazione era nell’aria dal 2014, quando le due stelle si sono incontrate al 22° Annual Elton John Aids Foundation Academy Awards Viewing Party, occasione che ha gettato il seme e che ha mostrato i primi frutti quando la voce di Womanizer, in un tweet, aveva confessato il suo amore per Tiny Dancer di Elton John. Che c’entra? Calma, ci arriviamo.

Hold Me Closer di Elton John e Britney Spears è il risultato dell’incontro di due super hit del cantautore britannico: Tiny Dancer (1971) e The One (1991). La sommatoria è questo brano in cui i fasti della dance e della scena contemporanea sposano un ritornello che nessuno ha mai dimenticato.

Le voci di Elton e Britney si uniscono e si alternano, e ci danno una lezione su come si costruisce una canzone dance senza essere banali e senza cercare il tormentone.

In questa collaborazione con Elton John, Britney Spears trova una porta spalancata che la restituisce al mondo della musica. La popstar ha superato le tante fatiche di Ercole (innumerevoli, molte più di 7) e proprio recentemente ha confessato di essere una star insicura, uno stato d’animo accentuato dalle disavventure legali con il padre per la sua conservatorship.

Oggi Britney, spinta da Elton John come da uno zio affettuoso ed empatico, ritorna a brillare con Hold Me Closer e le good vibes che da troppo tempo mancavano nel suo quotidiano.

Con la produzione di Andrew Watt, Hold Me Closer di Elton John e Britney Spears è un viaggio nel tempo con i mezzi del contemporaneo, il palesarsi di una resilienza (parola che fa salire il trigger a molti) e il volo di una fenice.

Hold me closer

Hold me closer

Hold me closer

Hold me closer

Saw you dancing out the ocean

Running fast along the sand

A spirit born of earth and water

Fire flying from your hands

Oh

Hold me closer, tiny dancer

Count the headlights on the highway

Lay me down in sheets of linen

You had a busy day today

Oh

Hold me closer

Hold me closer (Hold me closer)

Hold me closer

Hold me closer

There are caravans we follow

Drunken nights in dark hotels (Baby)

When chances breathe between the silence

When sex and love no longer gel

Oh

Hold me closer, tiny dancer

Count the headlights on the highway (Baby)

Lay me down in sheets of linen

You had a busy day today

Hold me closer

Hold me closer (Baby, baby)

Hold me closer

Hold me closer (Oh yeah)

Hold me closer

Hold me closer

(Hold me closer, me closer) Hold me closer

(Me closer, mm, yeah) Hold me closer