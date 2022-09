Tra i tanti tributi resi dal mondo della musica e dello spettacolo, non poteva mancare il toccante omaggio di Elton John alla Regina Elisabetta. Sir Elton le ha dedicato una delle sue canzoni più apprezzate e lo ha fatto durante un concerto, per celebrare la grandezza di Elisabetta II con la musica.

L’omaggio di Elton John alla Regina Elisabetta

Ieri sera, giovedì 8 settembre, Elton John si trovava al Rogers Centre di Toronto. La notizia della morte della Regina Elisabetta era già di dominio pubblico, e già erano iniziati i messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo.

Elton John, dal palco, ha speso parole piene di affetto e ammirazione per Elisabetta II, con lo stesso amore che può avere un figlio per la propria madre. Oltre alle parole, però, Elton John ha usato la musica.

Per rendere omaggio alla Regina ha scelto Don’t Let The Sun Go Down On Me, brano scritto da Bernie Taupin e contenuto nel disco Caribou (1974), lo stesso di The Bi**h Is Back.

Il rapporto tra Elton John e la corona britannica, del resto, è sempre stato piuttosto stretto: il cantautore ha ricevuto ben 3 onorificenze, la prima nel 1995 come Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico, la seconda nel 1998 come Knight Bachelor, la terza nel 2019 come Membro dell’Ordine dei Compagni D’Onore.

Il discorso toccante

Prima di esibirsi sulle note di Don’t Let The Sun Go Down On Me, Elton John ha detto:

“Oggi abbiamo avuto la notizia più triste, sulla morte di Sua Maestà la regina Elisabetta. È stata fantastica. E ha guidato il paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e bui con grazia, decenza e un calore sincero e premuroso. Ho 75 anni, è stata con me per tutta la vita e sono molto triste che non ci sarà più. Mando il mio amore alla sua famiglia, ai suoi cari e ci mancherà, ma il suo spirito sopravvive, e celebriamo la sua vita stasera con la musica”.

