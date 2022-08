Arriva un duetto tra Britney Spears ed Elton John. La canzone si intitola Hold Me Closer ed è già stato confermato da Elton John anche se mancano dichiarazioni da parte della Spears.

L’indiscrezione emerge da Page Six e fa rapidamente il giro il mondo. Secondo quanto scrive The Irish Sun, il brano sarà un progetto speciale, molto diversi dai brani inediti tradizionali ai quali siamo abituati. Non è da considerarsi quindi un pezzo che anticipi nuovi progetti della Spears, assente ormai da anni sul mercato discografico.

Il pezzo è piuttosto un esperimento. Cosa aspettarsi dunque da Hold Me Closer? Qualche dettaglio in merito lo rivela The Irish Sun secondo cui il brano riprenderà alcuni successi di Elton John per unirli in un brano nuovo a tutti gli effetti, impreziosito dalla voce di Britney Spears.

Più che un vero e proprio duetto tra Britney Spears ed Elton John si potrebbe dunque parlare di una sorta di campionamento.

Tiny Dancer (1971) e The One (1992) sono due dei brani di Elton John che non potranno mancare in Hold Me Closer ma ce ne saranno anche altri. Alla produzione del pezzo ci saranno Andrew Watt e Cirkut, già collaboratori di Britney Spears, ma l’elenco delle tracce inserite non è ancora stato reso noto. Si tratta in definitiva di un mix di brani celebri di Elton John ai quali la Spears ha rimesso mano per dotarli di una nuova vita con una nuova produzione.

La data di uscita del duetto tra Britney Spears ed Elton John non è ancora stata resa nota. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali in merito anche perché, lo ricordiamo, da parte della cantante ancora tutto tace.