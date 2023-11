Il cartellone degli I-Days si arricchisce con primo nome italiano: il concerto di Tedua a Milano si terrà nel prestigioso Ippodromo SNAI che ospiterà alcuni dei più importanti nomi della scena internazionale.

Tedua a Milano nel 2024: la data per gli I-Days

La data del concerto di Tedua a Milano nel 2024 è programmata per il 29 giugno. I biglietti in prevendita saranno disponibili dalle 14 di mercoledì 15 novembre per gli utenti Live Nation.

La prevendita generale inizierà giovedì 16 novembre alle 14. Tedua non è soltanto il primo nome italiano del cartellone degli I-Days, ma il primo headliner italiano della storia del festival milanese. Sul palco il rapper porterà Il Paradiso – Atto Finale, ultimo capitolo del suo show iniziato con La Divina Commedia – Inferno.

Gli altri headliner agli I-Days di Milano

Tra i nomi più attesi agli I-Days 2024 ci sono senz’altro i Green Day, già ospiti dei Magazzini Generali di Milano di recente per uno show esclusivo dell’Hella Tiny Tour. Il prossimo anno il power trio guidato da Billie Joe Armstrong porterà sul palco il nuovo album Saviors in uscita a gennaio, anticipato dal singolo The American Dream Is Killing Me.

Il 9 luglio ci sarà una tripletta pop punk con tre grandi nomi degli ultimi 20 anni: i Simple Plan, i Sum 41 e Avril Lavigne. I Sum 41 si esibiranno dal vivo in quello che probabilmente sarà il loro ultimo tour prima dello scioglimento. La band di Deryck Whibley pubblicherà infine il doppio album Heaven :x: Hell per poi salutare per sempre il pubblico.

La band non ha mai specificato il motivo dello scioglimento. Dopo l’annuncio del concerto di Tedua a Milano nel 2024 per gli I-Days, tra il pubblico c’è grande fermento per sapere quali saranno gli altri nomi che si aggiungeranno al cartellone.

