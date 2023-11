“Tutto vero”, così esulta lo staff degli I-Days sui social nell’annunciare il concerto dei Simple Plan a Milano nel 2024. La band di Welcome To My Life si unisce al già ricco festival ospitato dall’Ippodromo Snai per infiammare l’estate milanese.

I Simple Plan a Milano nel 2024

I Simple Plan saliranno sul palco degli I-Days martedì 9 luglio 2024, la stessa data in cui ritroveremo i Sum 41 e Avril Lavigne per una serata all’insegna del pop punk internazionale.

I biglietti in prevendita saranno disponibili dalle 11 di lunedì 13 novembre per tutti gli utenti che hanno scaricato l’app ufficiale degli I-Days. Le prevendite generali, invece, partiranno dalle ore 11 di martedì 14 novembre.

L’ultimo album in studio dei Simple Plan è Harder Than It Looks (2022), sesta esperienza discografica e primo disco senza il bassista David Desrosiers che comunque ha partecipato alle registrazioni.

Il cartellone degli I-Days 2024

“More to be announced”, eppure il cartellone degli I-Days 2024 già si presenta ricco di star internazionali. A rompere il silenzio saranno i Green Day con il loro show del 16 giugno. La band di Billie Joe Armstrong ha appena lanciato il nuovo singolo The American Dream Is Killing Me che anticipa il prossimo album in studio Saviors in uscita il 19 gennaio 2024.

Lo stesso giorno sarà il turno dei Nothing But Thieves, che porteranno sul palco il loro ultimo album Dead Club City pubblicato il 30 giugno 2023.

Il 9 luglio, infine, sarà all’insegna del pop punk con l’arrivo di Sum 41, Avril Lavigne e Simple Plan. I Sum 41, inoltre, saranno impegnati nel loro ultimo tour mondiale prima dello scioglimento e dopo la pubblicazione del disco Heaven :x: Hell. Come riferito dagli organizzatori degli I-Days, presto arriveranno altri nomi per infiammare l’Ippodromo Snai.

