I Green Day a Milano nel 2024, saranno gli headliner degli I-Days in programma il prossimo anno in estate.

Un cast internazionale di superstar ha conquistato quest’anno oltre 320 mila spettatori e il prossimo anno si replica.

I primi artisti ad essere annunciati sono i Green Day a Milano nel 2024. La band californiana simbolo del punk rock salirà sul palco degli I-Days il 16 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura. Per il gruppo è l’unico appuntamento live nel nostro paese per THE SAVIORS EU/UKTOUR”. In programma una ricca scaletta sulla base dei loro successi, senza tralasciare il nuovo album “Saviors”.

Billie Joe Armstrong, Trè Cool e Mike Dirnt, nel 2024 festeggeranno dal vivo due album epici che hanno segnato la loro storia. I concerti prevedono in scaletta le hit tratte da “Dookie” a 30 anni dalla sua pubblicazione e da “American Idiot” a 20 anni dalla pubblicazione.

Prima dei Green Day, a Milano, si esibiranno i Nothing But Thieves, dalla nuova scena inglese.

Fronte Green Day non è tutto. La band ha pubblicato il singolo inedito The American Dream Is Killing Me negli scorsi giorni, che anticipa il nuovo album “Saviors” in uscita il 19 gennaio 2024.

Biglietti per i Green Day a Milano nel 2024

I biglietti per i Green Day a Milano nel 2024 saranno disponibili in prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti a My LiveNation dalle ore 10.00 di giovedì 9 novembre. La vendita generale partirà alle ore 10.30 di venerdì 10 novembre attraverso i circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket, sia online che via call center e nei punti vendita fisici.