L’estate 2024 si infiamma già con l’annuncio di due concerti speciali: arrivano Sum 41 e Avril Lavigne a Milano in occasione degli I-Days, uno dei festival più attesi dell’anno. La città meneghina si tingerà di pop punk con due nomi internazionali di spessore, co-headliner della stessa serata.

Sum 41 e Avril Lavigne a Milano nel 2024

Come detto in apertura, i Sum 41 e Avril Lavigne saranno co-headliner a Milano per gli I-Days nella stessa serata. I loro concerti sono attesi per martedì 9 luglio 2024 presso l’Ippodromo Snai della città meneghina.

I biglietti saranno disponibili nelle seguenti modalità:

Per gli iscritti all’app ufficiale I-Days: dalle 11 di lunedì 13 novembre ;

; Prevendita generale: dalle 11 di martedì 14 novembre

Gli altri artisti agli I-Days

I concerti dei Sum 41 e di Avril Lavigne a Milano nel 2024 si aggiungono a un cartellone già ricco e interessante. Il 16 giugno sarà la volta dei Green Day. La band di Billie Joe Armstrong porterà sul palco il nuovo album Saviors recentemente anticipato dal singolo The American Dream Is Killing Me.

Saviors sarà fuori il 19 gennaio 2024 e, come spiega la stessa band, sarà “crudo ed emotivo. Divertente e inquietante. È una risata al dolore“ e tratterà tematiche come “malattie, guerra, disuguaglianze, influencer, estrema destra, cambiamento climatico, salute mentale e fentanyl“.

Il 16 giugno saliranno sul palco anche i Nothing But Thieves.

L’ultima volta dei Sum 41

Come è noto, per i Sum 41 sarà l’ultima volta sul palco. Recentemente la band ha annunciato lo scioglimento che avverrà dopo il When The Sum Sets Tour e dopo il doppio volume Heaven :x: Hell di cui a settembre abbiamo ascoltato l’anticipazione Landmines.

La band non ha mai comunicato i motivi dello scioglimento, ma nell’annuncio pubblicato sui social media non c’è stato alcun riferimento a dissidi interni o incomprensioni.

