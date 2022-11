Morgan a X Factor 2022, ospite del secondo Live Show in diretta giovedì 3 novembre su Sky Uno dal Teatro Repower di Milano. Conduce Francesca Michielin. In giuria Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi con le rispettive squadre.

Super ospite del secondo Live di X Factor 2022 sarà Morgan.

Il secondo appuntamento dei Live sarà interamente dedicato alla MTV Generation con ospiti eccezionali in platea. Ci saranno alcuni dei Vj che hanno fatto la storia di MTV. Decisivo sarà il giudizio del pubblico che si esprimerà attraverso il televoto.

Le assegnazioni per il 2° Live di X Factor

Fedez, per il suo roster, ha pensato a “Chasing Cars” degli Snow Patrol per Linda, “Toxic” di Britney Spears per Dadà e “No Sleep Till Brooklyn” dei Beastie Boys per gli Omini;

Ambra ha affidato “Ray of Light” di Madonna ai Tropea e “Barbie Girl” degli Aqua a Lucrezia.

Dargen D’Amico ha proposto “Salirò” di Daniele Silvestri per i Disco Club Paradiso, “Tutti i miei sbagli” dei Subsonica per Beatrice Quinta e “Take On Me” degli a-ha per Matteo Orsi.

Rkomi ha assegnato “Creep” dei Radiohead ai Santi Francesi, “Hyperballad” di Björk a Iako e “Destinazione Paradiso” di Gianluca Grignani a Joėll.

I concorrenti di X Factor 2022 nel 2° Live Show

FEDEZ:

Omini

Linda Riverditi, colei che ha conquistato anche i Maneskin

Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà)

AMBRA:

Matteo Siffredi

i Tropea

Lucrezia Maria Fioritti



DARGEN D’AMICO:

Disco Club Paradiso

Matteo Orsi

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta)

RKOMI:

Santi Francesi

Giorgia Turcato (Didì)

Jacopo Rossetto (in arte Iako)

