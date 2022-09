Si chiama Linda Riverditi e ha già tutte le carte in regola per accedere ai Live Show. Linda Riverditi a X Factor 2022 si presenta con Coraline dei Maneskin di cui regala una versione toccante, piano e voce. Commuove la giuria al completo e il pubblico è tutto dalla sua parte. Per lei 4 sì e una standing ovation, tra l’incredulità della giuria.

19 anni e un mondo interiore da scoprire, che emergerà sicuramente attraverso la musica. La accompagna la mamma, anche lei commossa nel backstage mentre spia la performance della figlia al fianco di Francesca Michielin, conduttrice della nuova edizione del talent show di casa Sky.

Gli occhi lucidi dei giudici non potevano che portare ad una completa approvazione. Anche il video, condiviso sui social del programma, non fa che ricevere consensi. La sua è tra le migliori performance della prima puntata delle audizioni. Il pubblico chiede a gran voce che la giuria le dia 4 sì, un desiderio ben presto realizzato da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico che non fanno fatica a portare Linda Riverditi alla fase successiva di X Factor 2022.

“Sei un bellissimo vulcano, mi hai emozionato”, rompe così il ghiaccio Rkomi mentre Ambra si asciuga le lacrime. “Sono curioso di sentire e di sapere tutte le cose che tieni per te”. Fedez parla della differenza tra l’incoscienza e la consapevolezza artistica: “Non solo sei brava, c’è maturità artistica sostanzialmente”.

“Così si fa. Si prende il materiale scritto da altri esseri umani e te lo fai passare addosso, sul tuo vissuto, e lo fai diventare una canzone all’altezza dell’originale ma un’altra canzone”, commenta Dargen D’Amico entusiasta della performance.

Ritroveremo Linda ai Bootcamp, riuscirà a conquistare una delle 6 sedie?

