Alla fine della fiera, Salmo bestemmia su Instagram. Il rapper sardo non è nuovo alle sbroccate veementi sui social, e in passato lo aveva fatto quando un noto magazine aveva messo in allegato un suo poster. A questo giro, Maurizio Pisciottu si scaglia contro le piattaforme di streaming per lamentare una certa impossibilità di esprimere la propria creatività anche con contenuti ritenuti estremi.

Salmo bestemmia su Instagram, cos’è successo

Salmo sale in macchina e inizia a parlare. L’argomento è la promozione della propria musica sui social e sulle piattaforme di streaming. Il rapper sardo si riferisce al video di Non Mi Riconosco, il singolo di Mace in cui lo vediamo duettare con la giovane promessa Centomilacarie. Salmo fa un discorso di denuncia contro alcuni servizi che, secondo la sua versione, limiterebbero la libertà di espressione.

“Già la musica è quasi completamente gratis, perché dovete sapere che le piattaforme di streaming ci pagano un ca**o“, queste le prime parole di Salmo, che continua denunciando l’impossibilità di “postare su Instagram le canzoni che ho fatto (…) per più di 29 secondi“. Il rischio? “Ti buttano giù la canzone”, dice Maurizio.

Non è tutto: la denuncia di Salmo è rivolta anche ai contenuti censurati in riferimento ai testi delle canzoni. Il rapper dice: “Devi stare attento a quello che dici nelle canzoni, alle foto che posti, ai video che fai sennò te li bloccano”, e per questo motivo “non c’è più libera espressione“. Infine, esclama un “ma porco ***!”.

La replica di Morgan e Dolcenera

“Bravo”, scrive Morgan tra i commenti (attirando su di sé, va detto, l’attacco feroce di qualche hater dietro pseudonimo), mentre Dolcenera scrive: “C’è un velo nero che lentamente ci sta avvolgendo. Peccato, mi piaceva il noir”.

Per il suo problema, Salmo nelle storie Instagram chiede aiuto alla Island Records. In un nuovo sfogo, infine, il rapper lamenta l’impossibilità di parlare “di ciò che succede in Palestina” per non rischiare che Mark Zuckerberg blocchi tutto.

Continua a leggere su optimagazine.com