I Santi Francesi a X Factor 2022 si esibiscono nella prima puntata delle Audition, in onda su Sky Uno giovedì 15 settembre. Ma un volto attira l’attenzione del pubblico: chi sono i Santi Francesi e dove li abbiamo già visti? Non passa inosservato il cantante, Alessandro De Santis, volto apparso in un altro talent show celebre.

I Santi Francesi, infatti, con un altro nome e con una formazione a tre, hanno partecipato al talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi. All’epoca dei fatti, si chiamano The Jab. Nei The Jab c’erano Alessandro De Santis (frontman), Mario Lorenzo Francese e Davide Buono. Era il 2017.

Adesso la formazione è cambiata trasformandosi in un duo che vede la presenza di Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese. Dall’unione dei loro cognomi è emerso il nuovo nome del gruppo: i Santi Francesi. L’idea invece attinge dalla Francia: in passato in Francia ci si inventava santi al puro scopo di festeggiarli.

A X Factor portano un inedito: si intitola Non è Così Male. Per loro, 4 sì alle audizioni e un commento di Dargen D’Amico: “Bravi Santi, mi fido molto del vostro testo, è scritto davvero bene. Siete avanti, avete idee buone e le raccontate molto bene”. Ambra gli fa eco: “Mi siete piaciuti molto, incazzarsi nel pop è davvero una novità”.

Il pubblico li acclama e con i complimenti di Rkomi conquistano la nuova giuria. “Si coglie una forte urgenze espressiva. Quando c’è non può non esserci originalità ed è quello che voi oggi avete portato qua”, conclude Fedez prima del voto. I Santi ottenendo un posto per la fase successiva del programma, ma la strada verso i Live Show in diretta è ancora lunga.

