Gli Omini a X Factor 2022 con portano il brano Tick Tick Boom dei The Hives alle Audition. Protagonisti della prima puntata del talent show di casa Sky nella nuova edizione del 2022, gli Omini non sono passati inosservati anche perché qualche anno fa erano conosciuti con un nudo diverso. Si chiamavano The Minis.

Sostanzialmente la formazione è rimasta la stessa. Gli Omini sono i The Minis, ossia Julian Loggia al basso e alla voce, Zak Loggia alla chitarra e ai cori e Mattia Fratucelli alla batteria. Il gruppo è nato da una intuizione del papà dei Loggia, Alex Loggia, ideatore e direttore artistico del progetto The Minis che ha sempre spinto i figli Zack e Julian verso la passione per le note musicali. E se questo nome non vi è del tutto nuovo, il motivo è presto detto: Alex Loggia è stato per anni il chitarrista degli Statuto.

Proprio lui li accompagna alle audizioni di X Factor 2022 salendo sul palco in attesa del verdetto dei giudici. Per gli Omini 4 sì alle audizioni e il via libera per la fase dei Bootcamp. La missione a quel punto sarà aggiudicarsi un posto sulla sedia e conservarlo fino alla fine.

La prima performance sul palco di X Factor 2022 ha convinto tutti. Con Tick Tick Boom dei The Hives, gli Omini hanno fatto scatenare tutti con un rock coinvolgente e travolgente. Dargen D’Amico è già loro fan ma è presto per fare pronostici. Per gli Omini la strada verso i Live Show è ancora lunga e dio la prima cover alle Audizioni, dovranno selezionare adesso un’altra canzone che possa trasmettere alla giuria tutta la loro passione e l’urgenza di comunicare attraverso la musica.

