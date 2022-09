Non tardano a raggiungere i social le parole commosse di Damiano dei Maneskin per Linda Riverditi. L’aspirante concorrente di X Factor 2022 è già una star. Non si sa ancora se accederà alla fase dei Live Show in diretta ma ha già conquistato tutti nel corso della prima audizione. Per lei l’avventura continua con 4 sì, quelli ottenuti dalla giuria di X Factor composta da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

Per lei anche la soddisfazione della prima standing ovation di X Factor: il pubblico l’ha acclamata ed applaudita, tutti in piedi per lei.

Commozione in studio e sui social, con le lacrime agli occhi anche i giudici della nuova edizione. All’emozione condivisa si è aggiunto Damiano David dei Maneskin, autore e voce della canzone che Linda ha portato sul palco.

Sono parole emozionate ed emozionanti quelle di Damiano dei Maneskin per Linda Riverditi, a cui hanno fatto eco quelle della sua compagna di vita, Giorgia Soleri, la musa ispiratrice di Coraline. Una versione più delicata e ricca di emozione, piano e voce nella prima Audition di X Factor, che ha consentito a Linda Riverditi di conquistare il pubblico.

“Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio”, ha cinguettato Damiano dei Maneskin per Linda Riverditi dopo aver assistito alla sua performance. Ai 4 sì dei giudici di X Factor si aggiunge il quinto, quello di Damiano, un sì che fa sicuramente la differenza.

Ora Linda dovrà affrontare le altre fasi di X Factor 2022 prima di approdare ai Live Show. Next stop: i Bootcamp. Dovrà sedersi su una delle sei sedie a disposizione per ciascuno dei giudici.

