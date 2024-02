Poche ore dopo la prima udienza del processo per diffamazione dopo i fatti di Sanremo 2020, arriva una prima dichiarazione di Morgan contro Bugo per commentare quanto successo in aula.

Morgan contro Bugo, il commento

Intervistato da Fanpage, Morgan ha commentato quanto accaduto in aula la mattina di martedì 20 febbraio al tribunale di Imperia, dopo essere stato convocato per il reato di diffamazione contestato dall’ex collega dopo i fatti di Sanremo. La faida tra i due artisti è nota, e ora la sfida si muove per le vie legali.

Morgan, nell’intervista, si domanda: “Ma che tragedia sta mettendo giù Bugo?”. Una “tragedia”, secondo Morgan, che Bugo ha messo in piedi per quelle parole usate da Marco Castoldi dopo il Festival dal quale, ricordiamo, entrambi furono squalificati.

“Mi denuncia per diffamazione per aver detto le seguenti frasi: ‘Ha massacrato la cover di Endrigo, si è comportato da dilettante sul palco’. Questo è il mio reato”.

Quindi Morgan racconta che Bugo si sarebbe presentato “col cameraman personale e il manager”, e che nessuna di queste persone lo avrebbe salutato. Morgan fa notare che “dice cose molto peggiori di quelle che ho detto io” e precisa che tutte le cose dette contro Bugo sarebbero “diritto di critica in ambito artistico e musicale”.

Com’è andata la prima udienza

Brevemente, la prima udienza è stata rinviata al 30 aprile. Morgan ha portato le sue scuse a Bugo, ma quest’ultimo non le avrebbe accettate. Ancora, Bugatti ha respinto la proposta di un risarcimento pari a 3 mila euro.

In una nota stampa inviata dallo staff di Bugo dopo l’udienza, si legge che il cantautore si è sentito “costretto a intraprendere questa azione legale per difendere la sua dignità e il suo benessere emotivo e professionale”.

