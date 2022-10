Partono i Live e parte anche il televoto a X Factor 2022. Nella fase in diretta, sarà il pubblico ad avere un ruolo cruciale nel decidere di volta in volta i concorrenti da eliminare e coloro che invece potranno proseguire la propria esperienza in TV.

Diverse le modalità di voto, completamente gratuite per il pubblico da casa che potrà così influire sullo svolgimento dei Live Show di X Factor 2022 senza spendere soldi per sostenere i propri concorrenti preferiti. Ma attenzione: il voto sarà attivo solo durante la diretta e non sarà possibile sostenere i propri preferiti nel corso della settimana.

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali, in modo gratuito:

Il televoto di X Factor 2022: come si vota

WEB: si vota da web accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi.

App XF2022: si vota scaricando gratis l’App X Factor 2021 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per

procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter.

Decoder Sky: si vota dal canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q.

Sky Glass: si vota da canale interattivo/tasto interattività.

I concorrenti di X Factor 2022

FEDEZ:

Omini

Linda Riverditi, colei che ha conquistato anche i Maneskin

Gaia Eleonora Cipollaro (Dadà)

AMBRA:

Matteo Siffredi

i Tropea

Lucrezia Maria Fioritti



DARGEN D’AMICO:

Disco Club Paradiso

Matteo Orsi

Beatrice Maria Visconti (in arte Beatrice Quinta)

RKOMI:

Santi Francesi

Giorgia Turcato (Didì)

Jacopo Rossetto (in arte Iako)

