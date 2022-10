Non c’è intervista a Sarah Drew in cui non le venga chiesto dello spin-off sui Japril: da quando la coppia è riapparsa in Grey’s Anatomy, prima in un episodio della stagione 17 e poi nel finale della diciottesima, il pubblico ha lanciato appelli e petizioni per avere una serie spin-off dedicata ad April e Jackson.

L’idea di uno spin-off sui Japril sembra ancora aleatoria, ma sia Drew che il collega Jesse Williams si sono detti più volte aperti all’ipotesi. L’attrice ha rilanciato il concetto in una recente intervista per Entertainment Tonight, spiegando che c’è la massima disponibilità da parte dei due attori a riproporre l’amata coppia di Grey’s Anatomy in una serie completamente nuova.

Così tante persone mi chiedono di uno spin-off di ‘Japril’, e io e Jesse siamo stati entrambi molto espliciti su quanto ci piacerebbe vedere succedere qualcosa del genere. “Adoriamo lavorare insieme. Amiamo quella relazione e ogni opportunità di vederli ancora insieme sullo schermo, penso che molte persone ne sarebbero felici. Saremmo felici di questo, quindi vedremo.

Per ora uno spin-off sui Japril non è nei piani immediati di ABC Studios e ShondaLand, ma è anche vero che le speranze del pubblico sono state alimentate dalla notizia che un terzo spin-off di Grey’s Anatomy (dopo Station 19 e Private Practice) è stato ordinato dall’emittente. Per ora il suo contenuto resta ignoto.

Sarah Drew, oltre allo spin-off sui Japril, nella stessa intervista non ha escluso anche di tornare come guest star nella serie che l’ha consacrata, come avvenuto nel 400° episodio che ha chiuso la stagione 18: “Mai dire mai, la porta è sempre aperta” ha dichiarato l’attrice, supportando anche la scelta di Ellen Pompeo di ridurre il suo impegno in Grey’s Anatomy 19 per dedicarsi ad altri progetti.

Continua a leggere su optimagazine.com