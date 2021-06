Da quando è stata diffusa la notizia che ci sarà una nuova serie nel franchise di Grey’s Anatomy è cresciuta in rete la petizione per ottenere uno spin-off su April e Jackson: che sia proprio questo il soggetto a cui stanno lavorando gli sceneggiatori di ShondaLand con ABC Studios sembra improbabile, ma certamente sarebbe la scelta più apprezzata dai fan storici della serie.

L’idea di realizzare uno spin-off su April e Jackson, dopo che i personaggi si sono riuniti per ragioni professionali partendo insieme per Boston, era già balenata dopo la messa in onda dell’episodio 14 della stagione 17: la tanto pubblicizzata reunion dei Japril si è risolta nella decisione dei due di guidare insieme la fondazione Fox, per indirizzarla verso progetti sanitari improntati all’inclusione etnica e sociale. Una svolta propedeutica all’uscita di scena del personaggio di Avery.

Anche gli attori Sarah Drew e Jesse Williams si sono interessati all’idea di uno spin-off su April e Jackson che approfondisca il tema delle diseguaglianze del sistema sanitario americano e racconti iniziative virtuose per renderlo più equo. In realtà Williams ha appena lasciato la serie dopo undici stagioni e, sebbene interessato idealmente all’argomento, non sembra destinato a restare nei panni di Jackson Avery per i prossimi anni, anche perché ha già altri progetti in cantiere, tra quei due film.

Ma il pubblico non rinuncia all’idea di uno spin-off su April e Jackson e nell’attesa di scoprire quale sarà il soggetto dell’annunciato terzo spin-off di Grey’s Anatomy, si sta raccogliendo intorno alla petizione lanciata su Change.org, partita proprio dopo uno tweet di Sarah Drew a supporto dell’idea.

Che sia uno spin-off su April e Jackson o una serie dal tema completamente diverso, di sicuro un terzo spin-off di Grey’s Anatomy dopo Private Practice e Station 19 è attualmente in sviluppo e potrebbe vedere la luce nel palinsesto di metà stagione di ABC nel 2022, se il progetto sarà approvato dalla rete.