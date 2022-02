A meno di un anno dal suo ultimo episodio Jesse Williams è già ben disposto all’ida di tornare nel cast di Grey’s Anatomy. Di sicuro prenderebbe in considerazione questa possibilità, mentre si accinge a sperimentare anche altri ruoli in serie televisive di prossima uscita e soprattutto a recitare, insieme a Jesse Tyler Ferguson e Patrick J. Adams, nel revival a Broadway Take Me Out, pronta al debutto all’Hayes Theatre di New York dopo due anni di ritardo dovuti alla pandemia.

Jesse Williams ha interpretato il dottor Jackson Avery del Grey Sloan Memorial Hospital per 12 anni, dalla sesta alla diciassettesima stagione del medical drama di ABC, uscendo di scena con un trasferimento a Boston per gestire i progetti umanitari della Fondazione Fox. Il congedo del personaggio è stato accompagnato dalla reunion con l’ex moglie April Kepner, madre di sua figlia. Il fatto che i due siano partiti insieme ha fatto ipotizzare che possa nascere uno spin-off a loro dedicato: d’altronde è stata proprio ABC a commissionare un’altra serie ambientata nell’universo di Grey’s Anatomy, di cui però non si conosce ancora il soggetto.

Di sicuro Jesse Williams non è andato via sbattendo la porta, né esclude di rientrare in scena in futuro. Anzi, sentito da ETOnline, ha detto di essere disponibile a riconsiderare la sua scelta, visto che il personaggio è ancora in vita e potenzialmente pronto a tornare.

Lo prenderei in considerazione. Esiste ancora nel mondo dello spettacolo. Quindi, sì, è totalmente una possibilità. Sarò per sempre grato per le opportunità illimitate fornitemi da Shonda, la rete, lo studio, i compagni di cast, la nostra incredibile troupe, Krista, Ellen e Debbie.

D’altronde Jesse Williams si era già lanciato, al momento dell’uscita di scena in Grey’s Anatomy, in un accorato elogio della creatrice Shonda Rhimes, della showrunner Krista Vernoff e delle attrici e produttrici esecutive Ellen Pompeo e Debbie Allen, che sono state le sue madrine professionali e alle quali deve tutto ciò che ha imparato in questi dodici anni sul set.

Come attore, regista e persona, sono stato oscenamente fortunato ad imparare così tanto da così tanti e ringrazio i nostri bellissimi fan, che respirano così tanta energia e apprezzamento nei nostri mondi condivisi. L’esperienza e la resistenza nate dalla creazione di quasi 300 ore di televisione globale da leader è un dono che porterò sempre con me. Sono immensamente orgoglioso del nostro lavoro, del nostro impatto e di andare avanti con così tanti strumenti, opportunità, alleati e cari amici.

E mentre Jesse Williams si prepara al debutto a Broadway, proprio l’amica e collega Sarah Drew, interprete di April Kepner con cui ha dato vita ad una delle coppie iconiche della serie, lo supporta promuovendo sui social il suo spettacolo: l’attrice ha lanciato un vero e proprio invito al pubblico a comprare i biglietti per Take Me Out.

Durante un viaggio a New York con mio figlio questa settimana per vedere alcuni spettacoli e visitare la mia famiglia – guardate in chi mi sono imbattuta mentre andavo a teatro?!?! Prendete i vostri biglietti per vedere brillare Jesse Williams in Take Me Out a partire dal prossimo mese!!

