Evidentemente non erano solo voci se un nuovo spin-off di Grey’s Anatomy, che sarebbe il terzo dopo Private Practice e Station 19, è davvero in fase di sviluppo per ABC. Lo fa sapere ABC Signature, la casa di produzione televisiva di proprietà di Walt Disney Company, che realizza con la ShondaLand di Shonda Rhimes il franchise di Grey’s Anatomy.

Perché ormai di vero e proprio franchise si può parlare visto che un ulteriore spin-off di Grey’s Anatomy è all’orizzonte, nonostante le recenti e malcelate tensioni tra ABC e la showrunner Krista Vernoff (alla guida di entrambe le serie del giovedì sera) per la cancellazione di Rebel, il dramma della stessa autrice basato sulla vita di Erin Brockovich cancellato dopo soli 5 episodi.

Strappo probabilmente rientrato visto che c’è uno spin-off di Grey’s Anatomy pronto ad essere sottoposto alla rete per l’approvazione. O forse è proprio il flop clamoroso di Rebel e il bisogno di ricucire il rapporto con la Vernoff e la ShondaLand ad aver accelerato i tempi verso un nuovo format che graviti nell’universo di Grey’s Anatomy, per rinsaldare la collaborazione tra le parti e allo stesso tempo investire su un progetto che possa giovare dell’allure del medical drama, ancora oggi la serie sceneggiata più vista su ABC.

A parlare per la prima volta in modo ufficiale di un terzo spin-off di Grey’s Anatomy, dopo le voci che si erano rincorse negli ultimi mesi, è il presidente della ABC Signature Jonnie Davis, che a Deadline ha confermato l’intenzione di investire su un nuovo format a lungo raggio proprio come il longevo medical.

Krista e il team stanno davvero scavando in profondità e stanno scoprendo che aspetto ha. Stiamo valutando idee a destra e a manca e non vedo l’ora che arrivi il momento di approdare alla prossima fase di Grey’s Anatomy. Troveremo la prossima versione che la porterà nei prossimi 18 anni. Stiamo lavorando per ora, e non ci sono cervelli migliori per trovarlo di quelli di Krista e Shonda.

Davis ha anche aggiunto che per vedere la luce il nuovo spin-off di Grey’s Anatomy “deve essere l’idea giusta e soddisfacente per questo momento“, dunque qualcosa di contemporaneo e al passo coi tempi, ma non ha fatto trapelare nulla sulle idee al vaglio di sceneggiatori e produttori esecutivi. E sulla volontà di ABC di investire su Grey’s Anatomy non ci sono dubbi: “Vogliamo che lo spettacolo continui per altri 18 anni“, ha rilanciato Davis in riferimento al fatto che la serie è stata appena rinnovata per la stagione 18 dopo voci di chiusura imminente.

Negli ultimi giorni era emerso l’auspicio di uno spin-off di Grey’s Anatomy dedicato a Jackson ed April dopo la loro decisione di partire insieme per Boston e guidare i progetti di sanità inclusiva della Fondazione Fox. Sia Sarah Drew che Jesse Williams si sono detti interessati all’idea, ma l’attore ha appena lasciato la serie per dedicarsi ad altri progetti e potrebbe non essere disponibile, al momento, a rientrare nello stesso ruolo per per una serie diversa.