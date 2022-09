Sono arrivate le prime dichiarazioni di Ellen Pompeo su Grey’s Anatomy 19: per la prima volta l’attrice ha rilasciato un’intervista commentando la decisione di alleggerire il suo impegno in scena, recitando solo in un numero molto limitato di episodi per la stagione in partenza, al via il 6 ottobre su ABC.

I commenti di Ellen Pompeo su Grey’s Anatomy 19 sono stati raccolti da Deadline all’evento che l’ha incoronata tra le leggende Disney, peraltro insieme all’ex co-star Patrick Dempsey. In quell’occasione l’attrice ha rassicurato il pubblico circa la capacità di resistenza della serie, che si rinnoverà con nuovi personaggi. Inoltre, ha assicurato, Grey’s Anatomy “andrà bene senza di me“, anche se il legame che la lega allo show non si spezzerà mai. Pompeo ci tiene a sottolineare di essere ancora la produttrice esecutiva della serie e di non aver intenzione di tagliare i ponti, né ora né in futuro, finché Grey’s sarà in onda.

Farò sempre parte di quello spettacolo. Sono uno dei produttori esecutivi. Ho trascorso due decenni della mia carriera lì: è il mio cuore e la mia anima. Non me ne andrò mai veramente finché resta in onda.

Tra le considerazioni di Ellen Pompeo su Grey’s Anatomy 19 c’è la certezza che i nuovi ingressi nel cast – cinque tirocinanti in arrivo al Grey Sloan Memorial Hospital – sapranno rivitalizzare la serie e garantire quel mix di “risate e lacrime” che è sempre stato alla base della “formula” Grey’s Anatomy, oramai collaudata. Pompeo sarà inoltre interprete di una nuova serie Hulu, ispirata dalla storia vera di una coppia del Midwest che adotta una bambina di 8 anni con una rara forma di nanismo, per poi scoprire che si tratta di un’adulta pericolosa con tendenze omicide. Pompeo spera che i fan di Grey’s Anatomy la seguiranno anche in questa nuova scommessa.

I fan possono continuare a seguirmi su Hulu, so che non c’è alcuna certezza su questo ma io ci metterò lo stesso cuore e la stessa passione. Sono solo otto piccoli episodi, quindi non prenderà troppo del vostro tempo.

Poche invece le anticipazioni di Ellen Pompeo su Grey’s Anatomy 19: non potendo rivelare molto, ha dichiarato che “i fan sanno cosa aspettarsi“, ovvero “quello che ci riesce meglio“. Di sicuro c’è che rivedremo Meredith Grey per la conclusione della stagione: “Tornerò per il finale“, ha assicurato.

