Il trailer di Yellowstone 5, appena rilasciato da Paramount Network in vista della première di domenica 13 novembre, preannuncia una stagione di grandi sconvolgimenti per il clan Dutton. Si tratta delle prime immagini inedite dei nuovi episodi dell’acclamato neo-western, dopo il breve teaser che era stato diffuso in occasione degli MTV Video Music Awards 2022 lo scorso agosto.

Nel trailer di Yellowstone 5 ci sono diversi spoiler: innanzitutto la battaglia tra il capofamiglia John e la sua pecora nera Jamie per sostituire Lynelle come governatore del Montana è finita a favore del patriarca dei Dutton, che nelle prime scene della clip giura sulla Bibbia accettando l’incarico di fronte ad una folla di sostenitori. Il suo esordio nel nuovo ruolo, ovviamente, comporta subito delle enormi conseguenze, in classico stile Dutton: “Siete tutti licenziati“, dice perentorio il nuovo governatore ai suoi dipendenti, peccando allo stesso tempo di nepotismo quando assume la figlia prediletta Beth come suo nuovo capo di gabinetto. Jamie avverte sua sorella che sta andando incontro ad una guerra, ma l’impavida Beth non sembra affatto preoccuparsene.

Il trailer di Yellowstone 5 dà spazio anche a Caroline, pezzo grosso di Market Equities, e ai suoi desideri di vendetta contro i Dutton, mentre apre un piccolo spiraglio di riconciliazione tra Jamie e suo padre adottivo. Quando il figlio avverte Dutton Senior che la firma di un certo atto sarà vista come una dichiarazione di guerra, la replica del neogovernatore è più che esplicita: “Siamo già in guerra“.

Il trailer di Yellowstone 5 ricorda che il debutto della prima parte della stagione avverrà il 13 novembre su Paramount Channel e Paramount+, insieme alla nuova serie dello showrunner Taylor Sheridan Tulsa King, con protagonista Sylvester Stallone. In Italia la quinta stagione di Yellowstone è attesa su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e in streaming su Now, oltre che su Paramount+, in autunno, a breve distanza dalla messa in onda americana.

