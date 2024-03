Tra i titoli di animazione pronti per il lancio nella primavera di Paramount+, ARK: The animated series è sicuramente uno dei titoli a destare maggiore interesse. Destinato a un pubblico adulto, il titolo, suddiviso in sei episodi, arriverà in Italia, sulla piattaforma di streaming, il prossimo 19 aprile.

Basata sul videogioco “ARK: Survival Evolve”, la serie segue le vicende di Helena Walker, una paleontologa del XXI secolo, che si ritrova in un’isola misteriosa, abitata da animali preistorici e da tribù in lotta tra loro, ma su cui vi è la presenza di strane tecnologie.

ARK: The animated series è una produzione di Lex + Otis, Studio Wildcard e Tiger Animation, scritta da Marguerite Bennett e Kendall Deacon Davis, può vantare un cast di doppiatori illustri, che comprende, tra gli altri Vin Diesel, Russel Crowe e Monica Bellucci.

Madeleine Madden presta la voce al personaggio principale della serie, Helena Walker, un’aborigena, che sta elaborando in lutto dopo la morte di sua moglie Victoria. Una notte, dopo aver affogato i suoi dispiaceri in pillole e vino, si sveglia all’improvviso per ritrovarsi nel mezzo dell’oceano. Per sfuggire a uno squalo che la assale, approda su una strana isola. Una volta lì, fa amicizia con un Dodo selvatico braccato da un cacciatore, un umano di nome Bob. Dopo aver scoperto che i due sono arrivati ​​​​in questo mondo nello stesso modo, Bob insegna a Helena la via della sopravvivenza.

Tra avventure, dinosauri, nuovi amici e anche numerosi nemici e ostacoli, Helena dovrà trovare il modo di tornare a casa.

Il cas di doppiatori, ricco di stelle di Hollywood, è composto da

Madeleine Madden

Gerard Butler

David Tennant

Michelle Yeoh

Jeffrey Wright

Zahn McClarnon

Devery Jacobs

Elliot Page

Ragga Ragnars

Karl Urban

Malcolm McDowell

Deborah Mailman

Juliet Mills

Alan Tudyk

Ron Yuan

Russell Crowe

Vin Diesel

