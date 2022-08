Il teaser trailer di Yellowstone 5 promette agli spettatori che “tutto sarà rivelato”. A poco più di due mesi dal debutto, Paramount Network ha diffuso un primo brevissimo accenno alla nuova stagione, con la clip trasmessa durante gli MTV Video Music Awards 2022 in onda domenica 28 agosto.

Il teaser trailer di Yellowstone 5, appena 15 secondi, mostra i personaggi principali del neo-western ambientato nel conteso ranch in Montana ed è accompagnato dalla voce fuori campo del patriarca John: “Mostreremo al mondo chi siamo e cosa facciamo” è la promessa dei Dutton per questa stagione, che ripartirà dal finale scioccante della precedente, con una Beth sempre più protagonista.

Il teaser trailer di Yellowstone 5 mostra il braccio destro Rip intento a puntare un fucile verso un obiettivo ignoto, ma non rivela molto altro dei colpi di scena che saranno al centro della trama. Tante sono le domande a cui però è attesa una risposta, innanzitutto se John riuscirà a sconfiggere il figlio adottivo Jamie nella successione alla carica di governatore del Montana e come Beth userà il suo potere di ricatto dopo aver costretto il fratello ad uccidere il padre biologico nell’ultimo episodio della quarta stagione.

Ecco il teaser trailer di Yellowstone 5, che debutterà con una première speciale di due ore il 13 novembre su Paramount Network negli Stati Uniti, insieme alla nuova serie di Taylor Sheridan Tulsa King con Sylvester Stallone. Anche in Italia la quinta stagione debutterà in prima tv assoluta su Sky Atlantic e in streaming su Now entro l’autunno.

Continua a leggere su optimagazine.com