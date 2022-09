Il trailer di Tulsa King con Sylvester Stallone anticipa l’arrivo della serie tv anche in Italia, sulla piattaforma Paramount+. Si tratta della prima serie televisiva da protagonista per il leggendario Rocky Balboa, qui nei panni di un gangstar costretto a rivoluzionare la sua “carriera”.

In Tulsa King Stallone è il capo della mafia newyorkese Dwight “The General” Manfredi, rilasciato dalla prigione dopo 25 anni ed esiliato senza troppe cerimonie dal suo capo: spedito a gestire affari a Tulsa, in Oklahoma, si rende conto che la sua famiglia mafiosa non sta certo facendo i suoi interessi. Così Dwight costruisce lentamente una squadra di persone fidate, un gruppo di personaggi improbabili che lo aiuterà a fondare un nuovo impero criminale in un luogo che per lui potrebbe anche essere un altro pianeta. Tulsa King è interpretata anche da Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, AC Peterson e Garrett Hedlund.

Tulsa King è prodotta dallo sceneggiatore candidato all’Oscar Taylor Sheridan, produttore esecutivo insieme al candidato all’Oscar e vincitore dell’Emmy Award Terence Winter, già dietro il successo de I Sopranos, genere di cui in questo teaser trailer si sentono parecchio gli echi. Winter è anche sceneggiatore e showrunner.

Paramount Network ha deciso di trasmettere Tulsa King in una serata-evento, con l’episodio di debutto in onda il 13 novembre negli Stati Uniti, immediatamente dopo la première della quinta stagione Yellowstone, la serie record d’ascolti di Sheridan. Il trailer italiano di Tulsa King conferma che la serie arriverà anche nel catalogo italiano entro l’anno.

Tulsa King sarà uno dei format originali Paramount inclusi nell’offerta di Paramount+: il servizio è disponibile in Italia dal prossimo 15 settembre.

