Tutto pronto per il lancio di Paramount+ in Italia. Si tratta del servizio streaming di Paramount Global, che debutterà non solo all’estero ma anche nel nostro paese.

Paramount+ in Italia arriva a settembre e presenterà ai suoi abbonati più di 8000 ore di contenuti con una vasta serie di esclusive.

Jaime Ondarza, EVP & South EMEA Hub Leader, Head of Streaming Southern Europe, Latin America, Middle East & Africa, ha dichiarato: “L’arrivo di Paramount+ in Italia segna un passo importante per l’industria dell’intrattenimento nel nostro Paese. Con un’offerta che spazia dal grande cinema, compresi cult e blockbuster, serie tv e contenuti digitali, il nostro servizio SVOD porterà una montagna di intrattenimento per tutta la famiglia. Con il lancio in settembre, Paramount+ integra e rafforza anche in Italia il nostro ecosistema unico e diversificato con una presenza su larga scala e diretta al pubblico.”

Tra le novità della nuova piattaforma, serie tv attesissime come Tulsa King con Sylvester Stallone, 1932 con Helen Mirren ed Harrison Ford, i primi Paramount+ Original italiani come le serie Corpo Libero, la coproduzione internazionale Miss Fallaci. E poi il film 14 giorni, oltre alle produzioni Snowtime, Paramount Pictures, COmedy Central, MTV, Nickeldeon, NickJr e Smithsonian. Infine, l’esclusiva produzione italiana Circeo.

Al momento non sappiamo quale sarà il costo di Paramount+ in Italia. Oltreoceano, l’abbonamento negli Stati Uniti consiste in due piani: lo Standard, dal costo di 4,99 dollari al mese (oppure a scelta, si paga 49,99 dollari all’anno) ed il Premium, da 9,99 dollari al mese (oppure si può scegliere 99,99 dollari all’anno). Nel Regno Unito, invece, il costo è di 6,99 sterline al mese (all’incirca 8 euro) o 69,90 sterline all’anno (all’incirca 81 euro). Possiamo ipotizzare che anche nel nostro paese i costi si aggireranno su queste cifre con l’opzione mensile oppure annuale.

Continua a leggere su optimagazine.com.