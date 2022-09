The Crown 6 ha finalmente trovato i suoi interpreti del Duca e della Duchessa di Cambridge, William e Kate, con ben due attori scelti per interpretare l’erede al trono inglese. Il primogenito di Carlo avrà infatti un interprete per la fase dell’adolescenza e un altro per quella di giovane adulto, alle prese con l’università e la conoscenza della sua futura moglie, Kate Middleton.

The Crown 6, ultima stagione della pluripremiata serie di Netflix, arriverà all’incirca al primo decennio degli anni Duemila in termini di linea temporale, dunque vedrà in scena anche il giovane William, sia da ragazzino che da studente universitario.

I due attori scelti per interpretarlo in The Crown 6 nelle rispettive fasi della giovinezza, secondo Deadline, sono due esordienti sul piccolo schermo: l’adolescente Rufus Kampa sarà il principe William quindicenne, mentre Ed McVey lo interpreterà nel passaggio alla maggiore età. Secondo Deadline, Kampa apparirà già negli episodi incentrati su come la famiglia reale britannica ha affrontato la tragica morte della madre di William, Diana, morta in un incidente stradale nell’agosto 1997 a Parigi, quindi già nella quinta stagione.

The Crown 6 racconterà anche i primi anni della frequentazione di William con la borghese Kate Middleton, iniziata all’università di St. Andrews in Scozia, dove entrambi studiavano Storia dell’Arte: il primo incontro risale al 2001, ma le nozze sarebbero arrivate solo nel 2011, dopo il superamento di una breve crisi. Ad interpretare la studentessa Middleton nei suoi primi approcci con l’erede al trono sarà l’emergente Meg Bellamy, al suo primo ruolo televisivo dopo una discreta esperienza teatrale.

Non è chiaro se The Crown 6 arriverà a raccontare le nozze di William e Kate presso l’Abbazia di Westminster, trasmesse in live streaming su diversi canali Youtube e seguite da numerose testate in tutto il mondo. Di sicuro la serie non arriverà ad includere la relazione di Harry e Meghan, perché come ha specificato più volte il creatore Peter Morgan, è necessaria una certa distanza dai fatti per poterli trasformare in un dramma storico e non farne mera cronaca. Le riprese dell’ultima stagione sono iniziate ad agosto, mentre la quinta uscirà su Netflix a novembre 2022.

