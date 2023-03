C’è grande attesa per come verrà raccontata la storia di Kate e William in The Crown 6. Le riprese della sesta e ultima stagione sono ancora in corso, e ora possiamo dare una prima occhiata con queste nuove immagini dal set.

Creato e scritto da Peter Morgan, lo show di Netflix racconta il regno della Regina Elisabetta II dal suo matrimonio con Filippo, Duca di Edimburgo, nel 1947 fino alla sua recente scomparsa alla fine del 2022. Con le sue cinque stagioni, The Crown ha riscosso ampi consensi. In totale, la serie ha ottenuto 63 nomination agli Emmy e ne ha vinte 21. Ora lo show si prepara a giungere al termine.

L’account Twitter Film Updates ha rivelato le prime foto dal set della sesta stagione di The Crown:

First look at Meg Bellamy and Ed McVey as Kate Middleton and Prince William on the set of ‘THE CROWN’ season 6 https://t.co/Pg9wvm6b5r — Film Updates (@FilmUpdates) March 17, 2023

Le immagini, come visto sopra, offrono il primo sguardo a Meg Bellamy ed Ed McVey rispettivamente nei panni dei giovani Kate Middleton e il giovane principe William, presumibilmente durante gli anni del college. Anche in questo caso, come avviene solitamente con il casting di The Crown, la somiglianza con i personaggi reali è strabiliante.

La storia di Kate e William in The Crown 6 concluderà la serie tv, spingendosi fino agli anni 2000. Sappiamo che nell’ultima stagione sarà affrontato anche la morte e il successivo funerale di Lady Diana, interpretata ancora da Elizabeth Debicki.

La quinta stagione della serie tv ha ricevuto opinioni contrastanti, oltre ad aver sollevato diverse polemiche per via della veridicità dei fatti. Illustri attori, come Judi Dench, si sono scagliati contro The Crown proprio per questo motivo. A difendere la serie tv, Jonathan Pryce, interprete del Principe Filippo.

La grand Dame aveva chiesto che all’inizio di ogni episodio fosse riprodotto un disclaimer in cui si affermava che The Crown è un “dramma romanzato”.

Il candidato all’Oscar Pryce ha affermato che “la stragrande maggioranza delle persone sa che è fiction, un dramma. Lo guardano da quattro stagioni“.

