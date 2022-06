The Crown 6 chiuderà il dramma reale di Netflix esplorando la morte di Lady Diana, avvenuta il 31 agosto 1997, quando l’ex moglie di Carlo rimase vittima di un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, insieme con il compagno Dodi Al-Fayed. La sesta stagione avrà dunque un tono tragico e dolente, come ha spiegato recentemente l’attore britannico Dominic West, il nuovo interprete del principe Carlo: “Sarà tumultuosa, credo“, ha affermato il successore di Josh O’Connor, confermando che la serie affronterà il lutto per la scomparsa prematura della Principessa del Popolo e le sue ripercussioni sulla monarchia e sulla Royal Family.

L’attore ha anche confermato che The Crown 6 entrerà in produzione ad agosto, a breve distanza rispetto alle riprese della quinta stagione, già girata e attesa su Netflix entro la fine dell’anno. West, star di The Wire e The Affair nonché nel cast del recente film Downton Abbey: Una Nuova Era, ha parlato con Deadline domenica sera durante una lettura di poesie a Londra. L’attore è entrato nel cast di The Crown 5 per interpretare un Carlo di mezza età e si dice entusiasta del ruolo: “Amo quell’uomo. È una forza del bene, è davvero un uomo straordinario”.

The Crown 6 viene girata dunque senza soluzione di continuità rispetto alla stagione precedente: la scorsa settimana si è tenuta la prima lettura del copione col cast, come confermato sempre da Deadline. West interpreta il principe Carlo accanto ad Elizabeth Debicki nei panni di Diana e Imelda Staunton nei panni della regina Elisabetta II. Queste ultime raccolgono il testimone, rispettivamente, da Emma Corrin e dal premio Emmy Olivia Colman (premiata proprio per la sua interpretazione dell’inossidabile Regina).

The Crown 6 chiuderà la saga reale pluripremiata ed acclamata dalla critica: dal debutto nel 2016, la serie è diventata un fenomeno globale, ha avuto ripercussioni anche pesanti sull’opinione pubblica inglese e ha contribuito a rinvigorire la reputazione della monarchia, sebbene non sia sempre stata benevola nel ritrarre i membri dei Windsor. La sesta stagione non era inizialmente prevista, ma è stata aggiunta per dare agli attori del cast della quinta stagione, completamente rinnovato, l’opportunità dei loro predecessori di calarsi nei panni dei loro personaggi per due capitoli, come ha raccontato il creatore Peter Morgan.

