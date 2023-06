The Crown 6 rende omaggio alla Regina Elisabetta II riportando in scena le tre attrici che l’hanno interpretata nel corso della serie tv.

Secondo un report del The Sun, che in precedenza aveva anticipato i nomi delle tre protagoniste, suggerisce che i produttori dello show Netflix vogliano realizzare un tributo alla defunta monarca.

L’intenzione è quella di richiamare sul set Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton, rispettivamente interpreti della Regina Elisabetta II nelle tre fasi della sua vita (la Foy nelle prime due stagioni; la Colman nella terza e nella quarta; la Staunton nella quinta e nella sesta).

Lo stesso report scrive che a loro si aggiungerà una giovane attrice, Viola Prettejohn, chiamata a ricoprire il ruolo di Elisabetta quando era ancora una principessa, durante la seconda guerra mondiale, e prima della sua incoronazione nel 1953.

The Crown ha ottenuto finora numerosi premi per le sue cinque stagioni. Sia Claire Foy che Olivia Colman hanno vinto un Emmy Award. Imelda Staunton è stata nominata al BAFTA.

Mentre le prime quattro stagioni sono state elogiate da pubblico e critica, la quinta ha suscitato polemiche che hanno criticato la veridicità dei fatti. Illustri attori, come Judi Dench, si sono scagliati contro The Crown proprio per questo motivo. A difendere la serie tv, Jonathan Pryce, interprete del Principe Filippo.

L’attrice aveva chiesto che all’inizio di ogni episodio fosse riprodotto un disclaimer in cui si affermava che The Crown è un “dramma romanzato”.

Il candidato all’Oscar Pryce ha affermato che “la stragrande maggioranza delle persone sa che è fiction, un dramma. Lo guardano da quattro stagioni“.

La storia di Kate e William in The Crown 6 concluderà la serie tv, spingendosi fino agli anni 2000. Sappiamo che nell’ultima stagione sarà affrontato anche la morte e il successivo funerale di Lady Diana, interpretata ancora da Elizabeth Debicki.

La sesta e ultima stagione uscirà entro la fine del 2023 su Netflix.

