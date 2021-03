Tra le tante rivelazioni bomba nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey per CBS, una piccola curiosità trapelata nella conversazione riguarda il fatto che Harry e Meghan hanno visto The Crown, l’acclamata serie Netflix che mette in scena in modo romanzato il longevo regno di Elisabetta II.

Almeno in parte, Harry e Meghan hanno visto The Crown, ma non hanno espresso giudizi sulla serie durante l’intervista: alla richiesta della Winfrey sull’argomento si sono limitati, entrambi, a specificare di averne “guardato un po‘“. L’uscita della quarta stagione, incentrata in gran parte sul matrimonio travagliato di Carlo e Diana, aveva creato tale scompiglio a Londra lo scorso novembre che secondo i tabloid inglesi Harry avrebbe messo in discussione il suo contratto milionario con Netflix, firmato con la moglie per la creazione di contenuti originali per la piattaforma. In realtà il contratto è ancora saldamente in piedi e Harry non ha espresso rimostranze sulla serie, nonostante la domanda della Winfrey gli consentisse, volendo, di esprimere un giudizio.

Dunque Harry e Meghan hanno visto The Crown, ma sicuramente non saranno parte della serie, che si concluderà con le prossime due stagioni, la quinta e la sesta: il creatore e sceneggiatore Peter Morgan aveva precedentemente affermato di non avere “nulla da dire” su Meghan e sul matrimonio con Harry, per il semplice fatto che non ama raccontare fatti legati alla stretta attualità. “So come finirà il mio spettacolo, ma è molto prima di dove siamo ora” ha dichiarato Morgan nel 2018, spiegando di sentirsi a disagio nello “scrivere di eventi troppo recenti perché diventa un lavoro giornalistico“: “Se aspetti un certo periodo di tempo, se lasci passare 15 o 20 anni, fondamentalmente una generazione, tra te e i fatti, allora puoi scriverne un po’ liberamente in forma drammatica“.

Nel 2020, quando la serie è stata allungata di una stagione arrivando a quota 6 capitoli, lo showrunner ha ribadito: “Mi sento molto più a mio agio a scrivere di cose accadute almeno 20 anni fa, è abbastanza tempo e distanza sufficiente per capire veramente qualcosa, per capire il suo ruolo, per capire la sua posizione, per capire la sua rilevanza. Non so se mai appariranno nello schema delle cose il principe Andrew o addirittura Meghan Markle e Harry (…) non voglio scrivere su di loro perché sarebbe qualcosa di meramente giornalistico, e ci sono già molti giornalisti che ne scrivono“.

L’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey va in onda martedì 9 marzo su Tv8, in prima serata e in esclusiva per l’Italia.