The Crown 5, la nuova stagione del royal drama di Peter Morgan che vedrà protagonista Imelda Staunton, non ha ancora una data d’uscita ma è attesa a novembre 2022. A quanto pare, però, i piani della produzione potrebbero essere modificati a causa della nuova ondata di casi di Coronavirus che sta travolgendo il Regno Unito. In un Paese da sempre tra i più colpiti dalla pandemia, le società di produzione nel settore dell’audiovisivo continuano ad avere grossi problemi sui set per via di contagi che impongono la sospensione delle riprese e in generale dei protocolli di sicurezza che rallentano i lavori.

The Crown 5 non è da meno: secondo Variety, Netflix ha concluso la produzione della stagione per le vacanze natalizie prima del previsto, a seguito di una serie di casi positivi di Covid. Non è chiaro esattamente quanti casi siano stati scoperti all’interno della produzione, ma secondo il quotidiano britannico The Daily Mail, che per primo ha riportato la notizia, sarebbero otto le persone risultate infette.

Per avere conferme dalla produzione di The Crown 5, Variety ha contattato un portavoce di Netflix, raccogliendo una dichiarazione secondo la quale le riprese si sono fermate un giorno prima di quanto previsto per le vacanze di Natale, a seguito di alcuni casi positivi rilevati all’interno del team. La decisione di interrompere le riprese è orientata a garantire la sicurezza degli altri membri della produzione in modo che possano “godersi una pausa festiva con i loro cari“, ha fatto sapere Netflix.

Le riprese di The Crown 5 ripartiranno ai primi di gennaio, anche se non c’è ancora un calendario noto. Questa stagione sconta già il ritardo di un inizio di produzione rinviato proprio a causa della pandemia: il primo ciak è stato battuto solo a luglio e le previsioni di Netflix per il rilascio sono state ufficializzate quest’autunno durante l’evento TUDUM, dando l’appuntamento a novembre 2022. Non è chiaro se questo termine sarà rispettato o se ci saranno degli slittamenti in conseguenza dell’enorme aumento di contagi nel Regno Unito (al 17 dicembre, si contano quasi 90mila casi al giorno).

