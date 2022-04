The Crown 6 si avvicinerà molto, ma non troppo, all’attualità: se la trama della serie continuerà a seguire le vicende della Regina Elisabetta II e dei principali membri senior della famiglia reale inglese, negli ultimi episodi faranno capolino anche dei giovanissimi William ed Harry, nonché la futura duchessa di Cambridge Kate Middleton.

La produzione di The Crown 6 inizierà il prossimo agosto, ma sono già partiti da alcune settimane i casting per i ruoli dei nipoti di Elisabetta II, l’erede al trono William e il fratello minore Harry. In realtà entrambi sono attesi, nella loro versione da bambini, già nella quinta stagione, che in termini di trama raggiungerà e supererà il 1997, anno della tragica morte di Lady Diana sotto il Ponte de l’Alma a Parigi insieme al suo compagno Dodi Al-Fayed.

In The Crown 6 appariranno invece da giovani, negli anni dell’università, di conseguenza si cerca anche l’interprete della borghese Kate Middleton: l’incontro con l’erede al trono William è avvenuto a St. Andrews in Scozia, quando tra lezioni e party notturni è iniziata la loro storia d’amore. I due futuri Duchi di Cambridge appariranno dunque a margine della trama del royal drama, così come troveranno spazio le turbolenze del giovanissimo Harry, da sempre il figlio più inquieto di Carlo e nipote prediletto di Elisabetta.

I casting per The Crown 6 sono rivolti a giovani attori e attrici anche senza una significativa esperienza, visto l’enorme successo dell’esperimento realizzato con la sorprendente Emma Corrin nei panni di Diana nella quarta stagione: la quasi esordiente inglese, che prima di debuttare nell’acclamato period drama di Netflix lavorava come commessa e studiava teatro, è arrivata ad ottenere una nomination come Miglior Attrice Protagonista agli ultimi Emmy Awards, perdendo la statuetta in favore della collega Olivia Colman, interprete della Regina Elisabetta nella stessa serie. Corrin si è comunque aggiudicata un Golden Globe e un Critics Choice Television Award per la sua interpretazione. Non è escluso, quindi, che altri giovani emergenti siano selezionati per interpretare i figli di Carlo e una Kate Middleton giovane universitaria.

Questa la ricerca in corso per The Crown 6: l’annuncio riporta le immagini del Principe William e del Principe Harry all’incirca ventenni come aspetto a cui fare riferimento per i candidati.

Its that time folks…Prince William & Harry – Season 6. This is an incredible opportunity! Please help us spread the word… pic.twitter.com/nFMSkUdsex — Kate Bone (@KateBoneCasting) March 17, 2022

Nessuno spazio in The Crown 6, invece, per la moglie di Harry, l’attrice ed attivista americana Meghan Markle: una scelta non dettata dalla volontà di escludere i Duchi di Sussex dal racconto, ma semplicemente motivata dal fatto che la serie si fermerà perlomeno a dieci anni fa. Come spiegato più volte dal creatore e showrunner Peter Morgan, infatti, il racconto drammatizzato di The Crown non raggiungerà l’attualità per non diventare una mera cronaca del presente e perché la rielaborazione dei fatti storici necessita di un’adeguata distanza dagli stessi per risultare efficace.