Se Netflix e Shondaland dovessero decidere di rilanciare il personaggio del Duca di Hastings in Bridgerton 3, non ci sarebbe altra soluzione che affidarne l’interpretazione ad un nuovo attore. Regé-Jean Page, la rivelazione della prima stagione, non vuole sentire ragioni: non tornerà ad interpretare l’affascinante nobile del period drama di Netflix e lo ha messo in chiaro sin dalla conclusione del primo capitolo della saga.

Dunque un nuovo Duca di Hastings in Bridgerton 3 sarebbe l’unico modo per riportare il personaggio in scena: un recasting pesante, visto il successo della prima stagione, che ha letteralmente lanciato la carriera del semi-sconosciuto Page. Alle sue spalle c’era solo qualche piccolo ruolo, come quello nello sfortunato legal drama For The People, sempre per ShondaLand, mentre ora l’attore britannico è uno dei papabili prossimi James Bond. Un balzo di popolarità incredibile: forse proprio in virtù di questo inaspettato successo, Page ha intenzione di lasciarsi alle spalle il ruolo del belloccio aristocratico prima possibile, per non restare incastrato nel personaggio e in una lunga serialità che potrebbe durare per anni, visto il riscontro clamoroso della serie sulla piattaforma.

Quanto ai progetti di Netflix per il Duca di Hastings in Bridgerton 3, ammesso che si voglia rilanciare il personaggio (mai apparso nella seconda stagione), Page ribadisce di non essere interessato e invita i produttori a cercare altre soluzioni creative che non lo coinvolgano. Parlando a Variety durante la première del suo ultimo film The Grey Man, l’attore ha ricordato di aver parlato con Shonda Rhimes della sua indisponibilità a proseguire oltre la prima stagione di Bridgerton.

Sono liberi di fare come vogliono. Shonda ed io abbiamo avuto una conversazione meravigliosa alla fine della prima stagione. Eravamo abbastanza contenti di come avessimo chiuso in bellezza. Sono ancora orgoglioso di come abbiamo chiuso in bellezza quella storia.

La soluzione di Page sembra dunque quella di dare un volto nuovo al Duca di Hastings in Bridgerton 3, con un tipico recasting del ruolo. Un’ipotesi sicuramente sgradita al pubblico, ma a quanto pare inevitabile.