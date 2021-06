Oggi è uno degli attori inglesi più ricercati della sua generazione, ma Regé-Jean Page ha trovato il successo mondiale con Bridgerton quasi per caso e solo dopo essere passato da un flop, sempre in casa ShondaLand. L’attore ha parlato di come ha ottenuto il ruolo del Duca di Hastings Simon Basset nel period drama di Netflix, raccontando di essere stato trattenuto dalla produzione dopo che aveva terminato il suo impegno nel legal drama For The People, durato una sola stagione, in cui ha recitato nel ruolo di Leonard Knox.

Per Regé-Jean Page l’occasione di Bridgerton è arrivata dopo che la serie ShondaLand è stata cancellata da ABC per bassi ascolti. Non poteva prevedere che 82 milioni di flussi streaming rivoluzionassero la sua carriera trasformandolo da attore in erba a potenziale nuovo 007 nella saga di James Bond.

Regé-Jean Page ne ha parlato con un’altra giovane promessa inglese, l’attrice Emma Corrin interprete magistrale di Lady Diana in The Crown 4, riflettendo con lei di come hanno ottenuto la ribalta mondiale con due ruoli arrivati nelle loro vite a sorpresa. Intervistati da Variety per il format Actors on Actors, in cui star del piccolo e grande schermo si confrontano liberamente tra loro, l’attore di Bridgerton ha ricordato di non aver fatto un vero e proprio provino per interpretare il Duca, semplicemente si è trovato nel posto giusto al momento giusto.

Non ho fatto l’audizione. Stavo lavorando con Shondaland in uno spettacolo. È stata solo una questione di tempismo. Avevamo finito di girare For the People mentre stavano lanciando Bridgerton. Stavo per andarmene quando mi hanno tirato per il colletto, dicendomi: “Torna qui. Abbiamo questa cosa, un progetto britannico”. Quando ho letto le sceneggiature ho capito che si trattava di un dramma in costume, in stile Jane Austen. Mi sono chiesto perché lo stiamo facendo adesso? Sono passati duecento anni da Jane Austen, il che significa che da allora ci sono stati cinque o sei moti di femminismo.

Insomma, pare che inizialmente Regé-Jean Page non fosse nemmeno tanto convinto della riuscita del progetto e lo reputasse qualcosa di superato. Poi ha realizzato che in realtà il personaggio di Simon “è un archetipo che esiste già. Lui è Darcy. Lui è Heathcliff“, l’eroe romantico di buoni sentimenti della letteratura ottocentesca. Un ruolo capitato quasi casualmente nella sua carriera e approcciato in modo nemmeno troppo convinto, si è rivelato così l’occasione della vita. Al punto che Regé-Jean Page, forte di un’ascesa che sembra inarrestabile, ha rifiutato di apparire nella seconda stagione, fermandosi a quanto stabilito nel suo contratto con ShondaLand, ovvero una sola stagione di Bridgerton e poi il passaggio di testimone ad altri protagonisti.