Ogni stagione di Bridgerton, i fan si pongono la stessa domanda: Regé-Jean Page tornerà? L’attore ha interpretato il Duca di Hastings, personaggio destinato a diventare l’interesse amoroso – e poi il marito – della protagonista Daphne, la cui storia era centrale nella prima stagione.

Simon Basset è stato assente nel secondo capitolo della serie tv, basata sulla fortunata saga letteraria di Julia Quinn, per lasciare spazio stavolta alla love story tra il Visconte Anthony Bridgerton e la new entry Kate Sharma (che ritroveremo nella terza stagione).

Data la popolarità del personaggio del Duca, che ha regalato anche a Regé-Jean Page il successo, tanto che ora è super richiesto a Hollywood, è logico chiedersi se, a un certo punto, l’attore tornerà o meno nella serie tv. Ad alimentare con insistenza le ultime indiscrezioni ci sono gli scatti che lo ritraggono in compagnia di Jonathan Bailey (interprete di Anthony) durante un evento di moda a Milano. A frenare l’entusiasmo dei fan è stato lo stesso Page, che ha commentato su Instagram:

No, non tornerò nello show – i giornali l’hanno inventato. Ma abbiamo avuto il nostro miglior incontro di sempre, prendendo un buon caffè italiano e ammirando il sole.

Regé-Jean Page ha due grandi progetti in cantiere, tra cui il film d’azione di Netflix The Grey Man – in cui recita al fianco di Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas – e il nuovo Dungeons and Dragon, con Chris Pine. Con dei blockbuster ad alto budget come questi, Page non ha motivo di tornare a Bridgerton.

La terza stagione non è ancora entrata ufficialmente in produzione, ma si discosterà leggermente dal romanzo dedicato al personaggio di Benedict. Bridgerton 3 invece esplorerà il rapporto tra Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), andando ancora più a fondo nel loro complicatissimo legame.

