Regé-Jean Page nuovo James Bond al posto di Daniel Craig? Un’ipotesi che in rete ha iniziato a circolare insistentemente ed è stata rilanciata da molte testate, ma che al momento sembra poco più che un auspicio del pubblico di Bridgerton alimentato dal tam tam sui social media.

L’idea di Regé-Jean Page nuovo James Bond per dare una ventata di modernità alla saga cinematografica e rispondere al tempo stesso ad una richiesta sempre più pressante di apertura al blind-colour casting si è fatta strada in modo perlopiù ufficioso, ma è giunta fino al protagonista di Bridgerton.

A fare dell’attore il nuovo papabile 007 è stato proprio il clamore mediatico suscitato dalla serie Netflix prodotta da Shonda Rhimes e basata sui romanzi di Julia Quinn, ma l’idea di Regé-Jean Page nuovo James Bond è solo una delle tante possibilità che si fanno strada dopo la decisione di Daniel Craig di lasciare la saga col prossimo film girato in Italia.

Interrogato sulle voci che lo riguardano, durante un’intervista al Tonight Show di Jimmy Fallon, Regé-Jean Page ha smontato le teorie su un’ipotetica staffetta con Craig nel ruolo di James Bond, derubricando la presunta notizia ad una bufala nata su Internet. Il Duca di Bridgerton spiega che per un interprete inglese essere indicato come papabile 007 è piuttosto uno dei complimenti più comuni e lusinghieri che si possano ricevere quando la propria carriera appare in grande ascesa. E alla domanda su cosa ci sia di vero nei rumors su Regé-Jean Page nuovo James Bond ha risposto così.

Penso che Internet pensi molte cose e questa è una di quelle più piacevoli. Quindi sono contento di essere a questo punto. Penso che dovrebbe essere chiarito un elemento di traduzione culturale in questo caso. Se sei un inglese e fai qualcosa di successo qualsiasi tipo che la gente considera un buon lavoro, allora la gente inizia a dire la parola “B”. È come una medaglia al merito. Ottieni la medaglia al merito con la parola “B”, ma non credo sia qualcosa più di questo. Sono molto, molto contento di avere la medaglia. Sono contento di essere in una tale meravigliosa compagnia di persone che hanno quella medaglia. Ma è solo un distintivo.

Niente da fare dunque per Regé-Jean Page nuovo James Bond? L’acclamazione a furor di popolo per il bell’interprete del Duca di Hastings nel melodramma in costume di Netflix potrebbe non bastare a farne la spia più affascinante di sempre, anche a causa di una carriera ancora relativamente agli albori.