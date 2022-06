Stranger Things 5 è già stata annunciata come l’ultima stagione della serie dei fratelli Duffer, campionessa di ascolti su Netflix al punto da superare, con la quarta appena uscita, il fenomeno Bridgerton.

È ancora troppo presto per immaginare come Stranger Things 5 porrà fine alla saga del Sottosopra: nel mentre, c’è ancora un finale della stagione 4 in arrivo il 1° luglio, dopodiché bisognerà attendere auspicabilmente almeno un paio d’anni per il debutto del capitolo finale.

Almeno un aspetto di Stranger Things 5, però, è deciso, mentre tutto il resto è ancora da scrivere. E si tratta di una trovata intelligente, per quanto probabilmente un po’ scontata, che permette di colmare il gap tra l’età adolescenziale dei personaggi e l’aspetto ormai da giovani adulti dei protagonisti della serie. Lo ha rivelato a TvLine lo sceneggiatore e produttore esecutivo Matt Duffer.

Il finale è la cosa difficile. Questa è ovviamente la cosa stressante. Vogliamo davvero chiudere in bellezza. Sono sicuro che faremo un salto temporale.

Ma prima di pensare a Stranger Things 5, c’è da finire la quarta stagione (qui la nostra recensione della prima parte). Perché, incredibile ma vero, a meno di un mese dal rilascio del Volume 2, gli showrunner stanno ancora limando il loro finale, che durerà più o meno quanto un film. Il loro obiettivo era girare senza soluzione di continuità entrambe le stagioni, ma non è stato possibile per via degli enormi ritardi accumulati durante la produzione della quarta, sospesa per molti mesi a causa della pandemia. Di conseguenza, ha spiegato Ross Duffer nella stessa intervista, ci sarà tempo per ragionare sul finale perfetto per la quinta ed ultima stagione.

Idealmente, avremmo girato le due stagioni una dopo l’altra, ma non c’era un modo fattibile per farlo. Quindi queste sono tutte discussioni che avremo con i nostri scrittori quando avvieremo i lavori. Che ci crediate o no, stiamo ancora lavorando alla stagione 4. Stiamo cercando di finire gli ultimi due episodi, sono così grandiosi.

