Il finale di Stranger Things 4 sarà un evento speciale, non solo perché chiude una stagione preparando il terreno per l’ultimo capitolo, ma soprattutto perché durerà ben due ore. Un doppio episodio, o se vogliamo un film, la cui durata è dovuta al fatto che la trama della stagione si è espansa notevolmente rispetto alle precedenti. In pratica l’intera sceneggiatura dei fratelli Matt e Ross Duffer non ci stava nella durata regolamentare degli episodi, tanto da dover ampliare non solo il finale, che corrisponde al nono episodio, ma anche un altro episodio della stagione.

Di conseguenza sia il finale di Stranger Things 4 che il settimo episodio sembreranno un film nella serie. L’esigenza si è manifestata prima in fase di scrittura, ma soprattutto durante la produzione, quando è parso chiaro che il materiale da mettere in scena sopravanzava il tempo a disposizione. I fratelli Duffer hanno dovuto affrontare il problema durante le riprese, come hanno spiegato in un’intervista a The Wrap.

Più scrivevamo, ci rendevamo conto che serviva più tempo perché queste rivelazioni arrivassero, per far funzionare queste storie. A metà strada sapevamo di dover chiedere a Netflix nove episodi invece di otto e quando abbiamo iniziato a girare ci siamo resi conto: “Oh, questi sono episodi davvero lunghi”. (…) “Ciò dipende soprattutto dal fatto di avere i personaggi sparsi in tre luoghi diversi, per cui c’è stata molta più trama. Sarà all’incirca quattro volte la quantità di trama che avevamo nella terza stagione.

Il finale di Stranger Things 4, d’altronde, deve seminare ciò che la quinta stagione raccoglierà, ovvero l’epilogo della saga degli abitanti di Hawkins nella loro lotta per salvare la città dai mostri del Sottosopra. Il fatto di avere già un orizzonte finale definito, ha permesso agli showrunner di lavorare in prospettiva: “In questa stagione, sapendo che la quinta sarebbe stata l’ultima, dovevamo iniziare a svelare tante cose” ha aggiunto Matt Duffer.

Ecco perché finale di Stranger Things 4, ma anche l’episodio 7, risulteranno più lunghi del previsto: entrambi saranno disponibili solo il 1° luglio, mentre il volume 1 esce già il 27 maggio su Netflix.

