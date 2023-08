La quinta stagione di Stranger Things chiuderà la serie TV mettendo la parola fine alle avventure dei ragazzi di Hawkins, salvo spin-off e progetti crossover già in fase di lavorazione. L’ultimo capitolo della serie Netflix creata dai fratelli Duffer sarà dunque una definitiva rampa di lancio ver i giovani protagonisti.

Tra questi c’è Millie Bobby Brown, Undicii, forse il volto più iconico di tutta la serie. La giovane attrice si è raccontata in un’intervista al Women’s Wear Daily in cui ha ammesso di pensa già al dopo Stranger Things.

Penso di essere pronta. È stato un grandissimo fattore in parte della mia vita, ma è come diplomarsi all’ultimo anno di scuola superiore. Sei pronta ad andare a avanti e fiorire e sei grata per quanto vissuto, ma è il momento di creare il proprio messaggio e vivere la propria vita.

Sulla stessa linea sono anche le parole di David Harbour, che, in un’intervista a Insider, aveva detto chiaramente di voler andare oltre il personaggio dello sceriffo Jim Hopper, interpretato nella serie.

C’è di più in me. Ho cose diverse in me, e voglio che ve ne accorgiate. Non voglio che la gente gridi ‘Hopper’ per strada ogni cinque minuti per il resto della mia vita

Gaten Matarazzo, un altro dei volti più noti della serie, ovvero Dustin Henderson, aveva manifestato il proprio timore per il futuro professionale dopo la conclusione di Stranger Things.

C’è anche una sorta di profonda paura. Non solo è stato meraviglioso, ma è stato anche un lavoro che mi ha dato la certezza di un impiego per un bel po’ di tempo. Ora invece dovrò tornare ad essere di nuovo un freelance.

In realtà l’incertezza intorno a Stranger Things riguarda anche il presente, dato che lo show è stato bloccato a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori che sta paralizzando Hollywood.

