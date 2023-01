Noah Schnapp gay? Tutti lo sapevamo e adesso anche la star di Stanger Things ha trovato il coraggio di lasciarsi andare ad un naturale e, se vogliamo, divrtente, coming out su Tik Tok. La star di Stranger Things Noah Schnapp si è dichiarata gay, tramite un video pubblicato sul suo account giovedì ammettendo: “Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi”, un riferimento alla sessualità recentemente confermata del suo personaggio in Stranger Things.

Chi ha seguito l’ultimo capitolo della serie sa bene che Will Byers si è ritrovato a confermare le teorie dei fan trovandosi nel bel mezzo di una straziante trama che lo coinvolge insieme a Mike. Il video stesso poi recita ancora: “Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay, dopo essermi nascosto e spaventato per 18 anni, tutto quello che mi hanno risposto è ‘lo sappiamo’”.

Ecco il video del momento:

Noah Schnapp parlando proprio del suo personaggio in Stranger Things ha spiegato: “Ovviamente, è stato accennato nella prima stagione: era sempre presente, ma non l’hai mai saputo davvero…ora che è cresciuto, è diventato più ovvio e molto reale. Ora è chiaro al 100% che è gay e che ama Mike. Ma prima, era un arco narrativo lento, penso che così sia stato meglio perché è facile rendere un personaggio improvvisamente gay”.

Presto i fan dovranno fare i conti con il finale di Stranger Things che si annuncia, almeno a detta dei suoi protagonisti, avvincente ed emozionante, quanto altro scopriremo su Will e sugli altri personaggi della serie cult Netflix e a chi dovremo dire addio?