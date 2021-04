L’arrivo di Stranger Things 4 su Netflix si farà attendere più del previsto: sono passati quasi due anni da quando la stagione 3 è uscita in pompa magna, con un enorme battage promozionale, nel luglio del 2019 e a quanto pare il 2021 non sarà l’anno di un nuovo capitolo della saga degli abitanti di Hawkins.

L’appuntamento con Stranger Things 4 su Netflix, se tutto va come previsto, è rimandato al 2022. E dopo un anno di pandemia non c’è da stupirsi: la produzione era partita all’inizio del 2020 con tanto di teaser rivelatore sulla sorte di Hopper, poco prima che il Coronavirus arrivasse negli Stati Uniti in modo massiccio. A marzo si è resa necessaria, come per quasi tutte le produzioni audiovisive nella maggior parte degli Stati, l’interruzione delle riprese di Stranger Things a scopo cautelativo. La necessità di ripartire in sicurezza, con le dovute garanzie per la salute di cast artistico e tecnico, ha inevitabilmente rallentato la macchina produttiva, tanto che ad oggi le riprese sono ancora in corso e la produzione potrebbe proseguire per tutta l’estate, fino alla fine di agosto 2021.

Di conseguenza l’uscita di Stranger Things 4 su Netflix non avverrà prima del 2022: lo ha confermato di recente Finn Wolfhard, l’interprete di Mike nella serie dei fratelli Duffer, partecipando ad un incontro virtuale con i fan. “La stagione 4 dovrebbe uscire il prossimo anno, si spera“, ha detto il giovane attore a chi chiedeva conferme sull’uscita dei nuovi episodi.

Tutto rimandato al 2022 per il debutto di Stranger Things 4 su Netflix, dunque, visti i tempi dilatati di produzione e quelli necessari per la post-produzione. Netflix non si è ancora sbilanciata sull’argomento, ma pare ormai evidente che questa stagione, anticipata come la più oscura realizzata finora e più matura nei temi rispetto alle precedenti, non debutterà entro quest’anno.