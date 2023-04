Il successo planetario riscosso da Stranger Things va ben oltre la serie TV. Netflix crede che fenomeno fantasy-horror dell’ultimo decennio abbia ancora del potenziale da esprimere. La piattaforma di streaming ha infatti commissionato la realizzazione di una serie televisiva animata basata proprio sulle vicende di Undici e della comitiva di ragazzi di Hawkins.

Secondo quanto riporta Variety, i produttori esecutivi del progetto saranno i fratelli Matt e Ross Duffer, ideatori, della serie televisiva originale Stranger Things, di cui sono anche sceneggiatori e registi.

I Duffer Brothers, in una loro dichiarazione ufficiale, hanno affermato di aver sempre sognato “Stranger Things in versione animata, alla maniera dei cartoni animati del sabato mattina” con cui sono “cresciuti”. Hanno aggiunto che “vedere questo sogno realizzato è assolutamente entusiasmante”.

Nel frattempo Netflix ha confermato la quinta stagione della serie TV Stranger Things, sull’onda del successo rimasto intatto per tutto il 2022, anno in cui è stato annunciato anche uno spin-off in lice action.

L’opera dei fratelli Duffer è un successo crossmediale che esce fuori dallo schermo televisivo per approdare sul palcoscenico. Lo scorso marzo, infatti, è stata annunciata una versione teatrale di Stranger Things, ambientata alla fine degli anni ’50, che entro fine anno debutterà a Londra.

