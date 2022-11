Produttori e sceneggiatori sono a lavoro sul finale di Stranger Things ma qualcosa ha cambiato i piani originali. Secondo le ultime rivelazioni di fratelli Duffer sembra proprio che qualcosa abbia cambiato i loro piani e, in particolare, che dopo il rilascio della quarta stagione alcuni dettagli siano stati rivisti magari per assecondare proprio il volere o le preferenze del pubblico, ma di cosa si tratta?

Per il pubblico è ancora un po’ complicato immaginare cosa succederà nel finale di Stranger Things ma secondo quanto hanno spiegato i fratelli Duffer sembra che le loro idee iniziali abbiano trovato il parere dei dirigenti di Netflix e che siano state scritte durante la pandemia e poi chiuse in un cassetto: “È il nostro modo di lavorare, cerchiamo davvero di concentrarci solo su una stagione alla volta”, ha spiegato il co-creatore Ross Duffer, “Abbiamo uno schema per la stagione 5 e l’abbiamo presentato a Netflix e loro hanno davvero risposto bene. Voglio dire, è stato difficile. È la fine della storia”.

La messa in onda della quarta stagione e le razioni del pubblico hanno spinto i creatori a cambiare le carte in tavola di questo finale di stagione e al WGFestival 2022 hanno rivelato di aver rivalutato il piano iniziale: “Abbiamo riletto il documento. Abbiamo pensato tipo ‘Va bene, va bene. Potrebbe essere molto meglio. Potrebbe essere molto meglio questo. Anche il finale è un po’ diverso. Molte delle grandi idee sono le stesse, ma le cose che accadono all’interno sono molto diverse”.

Cosa ha spinto i due fratelli a cambiare il finale di Stranger Things in corsa? Forse l’entusiasmo per alcuni personaggi anziché altri o vedendo la quarta stagione in video le idee sono cambiate rispetto ai piani originali? Lo scopriremo solo con la messa in onda della stagione non prima del prossimo anno inoltrato (se non oltre).