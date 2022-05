Chi ha vinto Amici 2022 è ormi noto. Pochi i dubbi in merito alla categoria che avrebbe trionfato ad Amici di Maria De Filippi, qualcuno in più sull’effettivo vincitore del programma.

Maria De Filippi ha modificato il meccanismo della finale. Non esibizioni l’uno contro l’altro, a coppia, ma esibizioni di gruppo suddivise per categorie. Due le manche effettive della finale di Amici 2022: da un lato il canto e dall’altro il ballo.

I 4 cantanti in finale – Albe, Sissi, Alex e Luigi – si sono esibiti uno dietro l’altro ed è stato decretato il primo escluso. I 3 rimasti si sono esibiti nuovamente per consentire al pubblico di decidere il secondo escluso. La sfida a due ha poi fatto emergere il vincitore di categoria che ha sfidato il vincitore del ballo.

Chi ha vinto Amici 2022: il vincitore dell’edizione 21

Andiamo con ordine. Nella prima sfida a 4 cantanti, è stato deciso il primo concorrente eliminato. Il primo concorrente escluso è stato il cantante Albe. Hanno quindi proseguito la sfida Sissi, Alex e Luigi: Sissi è stata eliminato e ha lasciato il campo ad Alex e Luigi, gli eterni rivali.

Tra i due è stata disputata la finale del canto. Dopo una serie di esibizioni ha trionfato Luigi che ha sfidato il vincitore della categoria ballo: Michele. Luis e Michele si sono sfidati fino a pochi minuti prima dell’1 di notte, quando è stato comunicato il vincitore.

Chi ha vinto Amici 2022? Il vincitore di Amici è Luigi Strangis, che ha dedicato la coppa alla famiglia. Sono stati eletti anche altri vincitori, coloro che si sono aggiudicati il premio della critica e premi minori: ecco tutti i vincitori di Amici 2022.

La finale di Amici 2022 in replica

Arriva la replica integrale della finale di Amici 2022, ma non su Canale 5. Come e dove vedere quindi l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi? Sul sito di WittyTV è disponibile il video della finale di Amici 2022. Per rivederla occorre selezione il programma “Amici” e poi recarsi nella sezione “video”. Si troverà un video denominato “Domenica 15 maggio 2022 – La finale”.

