In questo articolo le anticipazioni su Amici di Maria De Filippi per la puntata in onda su Canale 5 sabato 6 aprile 2024. Il terzo appuntamento con la fase serale del talent show vedrà come ospite Ion studio l’amato cantante Tananai. Presenterà su Canale 5 il nuovo singolo, Veleno, disponibile in radio e negli store digitali da qualche settimana.

Dei 15 concorrenti che hanno avuto accesso al serale, sono rimasti in gara 11:



MARISOL, DUSTIN, PETIT, HOLDEN, MIDA, SARAH, LUCIA, SOFIA, MARTINA, LIL JOLIE E GAIA.

Saranno loro i protagonisti delle nuove sfide a squadre all’ultimo punto. Ogni cantante e ogni ballerino dovrà infatti provare ad aggiudicarsi il punto per non far perdere la propria squadra. Ad assegnare i voti sono i tre giurati: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ospite comico della puntata di Amici il 6 aprile sarà la comica Barbara Foria.

A partire da questa puntata, dopo le doppie eliminazioni delle prime due, Amici vedrà un solo concorrente eliminato a settimana. Sarà quindi solo uno il cantante o il ballerino che dovrà lasciare lo studio al termine della puntata odierna. Già noto il ballottaggio: in sfida andranno Lucia e Sofia e tra loro si nasconde il nome del quinto eliminato di Amici 2024.