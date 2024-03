Esce il libro di Giuseppe Giofré e parla anche di Amici di Maria De Filippi. Attualmente giudice del serale di Amici, nella seconda puntata del programma, in onda sabato 30 marzo, è stato protagonista di un paio di minuti promozionali in cui Maria De Filippi ha letto al pubblico alcuni passaggi della sua opera.

Ballerino apprezzato in Italia e all’estero, non tutti sanno che il percorso di Giuseppe Giofré è passato per il talent show di cui adesso è giudice del serale. Giuseppe ha infatti partecipato e vinto nell’edizione del 2012 di Amici di Maria De Filippi, chiaramente nella categoria del ballo. Anche lui, come tutti i ballerini, ha avuto a che fare con la maestra di danza classica Alessandra Celentano, che gli aveva riconosciuto un grande carisma.

Tuttavia neanche Giuseppe era immune alle critiche della maestra e proprio questo riguarda il passaggio del libro che Maria De Filippi ha letto di recente, per annunciare al pubblico la pubblicazione dell’opera, disponibile in libreria e online.

Per il suo libro autobiografico, Giuseppe Giofrè ha scelto il titolo Stidda e nel giorno della pubblicazione ha scritto un messaggio ai fan sui social per condividere la sua felicità ma non solo. Giuseppe ha sottolineato quanto la sua storia sia frutto di tanta felicità e soddisfazioni ma anche di momenti difficili e conquiste complicate che lo hanno reso ciò che è oggi.

Oggi Giuseppe non è solo il giudice del talent show che lo ha lanciato ma è anche uno dei ballerini italiani più apprezzati all’estero.

“Non avete idea di quanto io sia felice in questo momento. Il mio libro “Stidda” è da oggi disponibile in tutte le librerie e in tutti gli store online. In queste pagine ho messo tutta la mia storia, fatta di conquiste, successi ma anche tanti momenti complessi. Ognuno ha la sua stella. Questa è la mia”, le sue parole sui social.