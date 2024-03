Al via il Serale di Amici. Sabato 23 marzo parte la fase conclusiva dell’attuale edizione del programma che mette al centro canto e ballo con la conduzione di Maria De Filippi.

Tre squadre e 15 concorrenti al Serale di Amici. Ogni squadra è guidata da una coppia di docenti del programma: un rappresentante per la categoria del canto e uno per la categoria del ballo.

I 15 concorrenti in maglia oro sono stati suddivisi in tre squadre da 4, 5 e 6 allievi. Adesso inizia la sfida tutti contro tutti che porterà a decretare il vincitore di Amici 2023/2024.

Dalle anticipazioni in rete sappiamo che a finire al ballottaggio nella prima puntata del Serale di Amici sono i concorrenti Lil Jolie e Kumo. L’esito viene svelato in casetta e il pubblico di Canale 5 lo scoprirà stasera al termine della puntata. Ayle è invece eliminato.

Gli ospiti del Serale di Amici il 23 marzo

Giusy Buscemi, Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta e la Signora Coriandoli sono gli ospiti della prima puntata del Serale di Amici, in studio per le pause tra le sfide del programma. Ma non solo loro: Michele Bravi presenta il suo nuovo singolo Malumore Francese. Il cantante, da giudice, vestirà anche i panni di ospite in rappresentanza dei cantanti.

Le squadre del serale di Amici

La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha arruolato 4 concorrenti. Si tratta di Dustin e Marisol (ballo), Holden e Petit (canto).



La squadra guidata da Raimondo Todaro e Anna Pettinelli comprende 6 allievi, 2 cantanti e 4 ballerini. I cantanti sono Sarah e Mida. I ballerini sono Kumo, Sofia, Lucia e Nicolas.

La squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini vanta 5 concorrenti di cui 2 ballerini e 3 cantanti. Compongono la squadra i ballerini Gaia e Giovanni; i cantanti Martina, Ayle e Lil Jolie.

Sono stati svelati anche i giudici del serale di Amici. Il trio è confermato alla valutazione delle esibizioni, dopo il debutto dello scorso anno.