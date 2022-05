L’album di Luigi Strangis dopo Amici uscirà il 3 giugno su etichetta 21Co, nuova casa discografica indipendente che supporterà anche Alex. Per i due concorrenti di Amici di Maria De Filippi, entrambi giunti alla finale del programma, il percorso nel mondo della musica continuerà ad essere sostenuto dallo staff interno del programma.

Luigi Strangis ha spiegato la sua scelta dicendosi onorato di essere stato richiesto da diverse major ma ha scelto di continuare il suo percorso artistico con una indipendente. Pubblicherà il suo primo EP con l’etichetta 21Co, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo e ha spiegato la sua scelta, consapevole nel preferire una indipendente ad una multinazionale.

Galeotto fu l’incontro con Mamo Giovenco, responsabile musicale di Amici di Maria De Filippi, che gli ha proposto di continuare a lavorare con la struttura e le persone che lo avevano affiancato nel talent show.

“Sono sicuro che continueranno a capirmi”, dice Luigi. Il suo EP d’esordio si intitola Strangis e verrà rilasciato il prossimo 3 giugno.

“È stato per me un grande onore sapere che alcune delle maggiori major discografiche avevano fatto una proposta per pubblicare il mio primo EP con la loro etichetta ma quando Mamo Giovenco, responsabile musicale di Amici, mi ha prospettato la possibilità di rimanere a lavorare con la struttura e le persone che mi avevano seguito fin da quando sono entrato ad Amici, continuando quindi a farmi sentire in famiglia, ho pensato che rimanere con 21Co sarebbe stata per le me la scelta migliore”, dice Luigi.

“Sono sicuro che continueranno a capirmi come hanno fatto dal primo giorno, spronandomi a continuare a lavorare a testa bassa per costruirmi un futuro nel mondo della musica. So che 21Co non può avere la stessa forza di grandi major, abituate a lavorare negli anni con giovani usciti da talent show come Amici e non solo, ma spero e credo che proprio per questo possa concentrarsi al meglio su di me e il mio percorso superando, come purtroppo ho visto accadere a molti, lo scoglio delle mere leggi di mercato che ci vogliono sempre di successo disco dopo disco altrimenti vieni subito messo da parte, e io dall’altra parte ce la metterò tutta per realizzare i miei sogni”, le sue parole sul futuro.

